Otevření hranic do Evropy pro uprchlíky není řešení. Von der Leyenová chce jednat s Tureckem

"To, co nyní vidíme, nemůže být odpovědí nebo řešením. Proto zahájíme s Tureckem intenzivnější dialog na všech politických úrovních," řekla dnes novinářům von der Leyenová. Uznala, že Ankara je vzhledem k téměř čtyřem milionům uprchlíků ze Sýrie na svém území a eskalujícímu konfliktu v Sýrii ve složité situaci. Turecko by však podle šéfky unijní exekutivy nemělo odstupovat od dohody platící od roku 2016. Píše o tom agentura Reuters.

Řecko o víkendu kvůli tisícovkám Syřanů mířícím z Turecka posílilo ostrahu hranic a požádalo EU o pomoc. Podle von der Leyenové je podpora pro Řecko a Bulharsko, které se rovněž přílivu uprchlíků přes tureckou hranici obává, pro Brusel prioritou. "Výzva, které nyní čelí Řecko, je výzvou pro celou Evropu," podotkla šéfka EK, která se v úterý vypraví na řecko-tureckou hranici v doprovodu předsedů Evropské rady a Evropského parlamentu Charlese Michela a Davida Sassoliho, aby na místě zhodnotili vážnost situace.

Turecký prezident dnes zopakoval, že EU musí Turecku pomoci "sdílet břemeno" a pomoci mu se syrskými migranty, jichž od začátku syrské občanské války uteklo do Turecka na 3,7 milionu. Erdogan vyhrožoval otevřením hranic v minulosti opakovaně a v pátek to udělal bezprostředně po čtvrtečním zabití tří desítek tureckých vojáků v syrské provincii Idlib při náletech syrské armády. Z této oblasti od prosince kvůli bojům utekl k tureckým hranicím podle OSN na milion Syřanů.

"Po otevření hranic nás vyzývali, abychom dveře zavřeli. Ale já jsem jim řekl, je to hotové, konec. Dveře jsou otevřené a teď ponesete váš díl břemena," prohlásil dnes Erdogan v Ankaře. Dodal, že do Evropy míří stovky tisíc migrantů a brzy to budou miliony. Turecké ministerstvo vnitra dnes oznámilo, že na cestu do EU, tedy k hranicím, se vydalo 117.677 migrantů.

Ankara si dlouhodobě stěžuje, že jí ostatní země nepomáhají s náporem syrských běženců, kterých Turecko od začátku konfliktu v roce 2011 přijalo téměř čtyři miliony.