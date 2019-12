Polsko pošle do boje s prasečím morem i vojáky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Polský ministr zemědělství chce, aby vojáci a policisté mohli ve velkém střílet divoká prasata v oblastech zasažených africkým prasečím morem. Ozbrojené síly by měly pomoci zvládnout epidemii choroby nebezpečné pro prasata, jež se nyní šíří v západní části Polska poté, co se ji na východě země podařilo zastavit. Ministr Jan Krzysztof Ardanowski to dnes řekl polskému veřejnoprávnímu rozhlasu.