Polsko požádalo Soudní dvůr EU o zamítnutí žádosti o zastavení těžby v Turówě

Polsko poslalo reakci na českou žádost soudnímu dvoru 6. dubna, napsala dnes agentura PAP. Varšava v ní podle agentury argumentuje tím, že předběžné opatření požadované Prahou je nepřiměřené a nezajišťuje řádnou rovnováhu zájmů.

"Jeho uplatnění by vystavilo Polskou republiku a její občany významným a nevratným škodám. Pozastavení těžební činnosti v dole Turów do doby, než padne rozsudek o ukončení hlavního řízení, by mělo pro Polskou republiku závažné hospodářské, sociální a environmentální důsledky, včetně snížení energetické bezpečnosti země," tvrdí polské úřady. Ministerstvo se rovněž domnívá, že požadavek Česka nesplňuje kritéria naléhavosti.

Česká republika na konci února podala na Polsko u Soudního dvora EU žalobu, přičemž Varšavě vytýká to, že v souvislosti s rozšířením těžby porušila unijní právo. "V jednáních s Polskem budeme samozřejmě pokračovat, ale současná těžba na Turówě probíhá protiprávně. Už dnes její pokračování ohrožuje naše občany, naši vodu, naše životní prostředí. I proto jsme současně požádali Soudní dvůr EU o její pozastavení do doby, než o žalobě soud rozhodne," řekl tehdy ministr životního prostředí Richard Brabec. Český resort zároveň uvedl, že ČR požádala soud, aby žalobu projednal přednostně vzhledem k dopadům těžby na obyvatele příhraničních oblastí Libereckého kraje.

Varšava označuje tvrzení České republiky, že kvůli těžbě v dole Turów je nedostatek pitné vody v příhraniční oblasti, jako neopodstatněné.

Důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Polské ministerstvo klimatu loni v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužilo společnosti koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů. Lidé z příhraničí v Libereckém kraji se podobně jako obyvatelé Saska obávají zvýšeného hluku a prašnosti, ale hlavně ztráty vody.

Evropská komise v právně nezávazném stanovisku ke sporu Česka s Polskem kvůli Turówu v prosinci došla k závěru, že polská strana nesprávně posuzuje vliv dolu na životní prostředí a nesprávně o svých záměrech informovala sousední státy. Důl a elektrárna podle serveru Business Insider uspokojují přibližně osm procent poptávky po elektřině v Polsku.