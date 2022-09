Poškození plynovodů Nord Stream bylo asi úmyslné, prohlásila švédská premiérka

Premiérka Anderssonová na dnešní večerní tiskové konferenci řekla, že v souvislosti s únikem plynu z plynovodů Nord Stream byly detekovány dva výbuchy a že informace ukazují na pravděpodobnou sabotáž. Nejde podle ní o válečný akt proti Švédsku.

"Máme informace od švédských zpravodajských služeb a dostali jsme také informace díky našim kontaktům s Dánskem a na základě toho jsme dospěli k názoru, že to je pravděpodobně úmyslný čin. Je to pravděpodobně sabotáž," řekla Anderssonová. "Nejde o útok na švédské nebo dánské území. Ale i tak vláda bere velmi vážně, co se stalo, v neposlední řadě ve světle současné bezpečnostní situace v naší těsné blízkosti," dodala švédská ministerská předsedkyně.

Anderssonová zdůraznila, že švédská vláda je ohledně posledních událostí v těsném kontaktu s partnery jako jsou NATO a sousední země, včetně Dánska a Německa.

Švédská ministryně zahraničí Ann Lindeová v souvislosti s plynovody Nord Stream rovněž hovořila o pravděpodobné sabotáži a nevyloučila žádný možný vývoj. Švédský ministr obrany Peter Hultquist řekl, že země je připravena v případě potřeby uvolnit příslušné vojenské zdroje.

"Hovořila jsem s (dánskou premiérkou Mette) Frederiksenovou o sabotážní akci na Nord Stream. Nejdůležitější je nyní vyšetřit incidenty, získat úplné jasno o událostech a důvodech," uvedla na twitteru von der Leyenová. "Jakékoli úmyslné narušení aktivní evropské energetické infrastruktury je nepřijatelné a povede k nejsilnější možné reakci," dodala.

Spoke to @Statsmin Frederiksen on the sabotage action #Nordstream.



Paramount to now investigate the incidents, get full clarity on events & why.



Any deliberate disruption of active European energy infrastructure is unacceptable & will lead to the strongest possible response.