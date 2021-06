Rakousko zruší od července většinu opatření proti koronaviru

Ačkoliv se od začátku července ruší zákaz nočního vycházení, v klubech, diskotékách či barech nadále nebude možné tancovat a popíjet alkohol. Konzumovat se bude smět nadále pouze u stolu. Takzvaná noční gastronomie se má otevřít až během léta, přičemž o přesném datu se má rozhodnout na konci června.

O jistý zmatek se postarala ministryně cestovního ruchu Elisabeth Köstingerová, když konstatovala, že restrikce u nočních podniků by měly plně padnout již k 1. červenci. To však Mückstein následně vyvrátil. "Noční podniky jsou oblastí, která je stále relativně nechráněná, protože mnoho dospělých ještě není naočkovaných," řekl ministr zdravotnictví s tím, že o možném zrušení zbývajících omezení se rozhodne na konci tohoto měsíce.

Vládní plán rozvolnění opatření kritizovali provozovatelé nočních podniků. Není důvod, aby lidé nesměli pít alkohol či tančit, pokud budou očkovaní, otestovaní či vyléčení z covidu-19, řekl předseda sdružení podniků v tomto odvětví Stefan Ratzenberger. Nelíbí se mu také, že kabinet nechává svým otálením s konečným rozhodnutím podniky v nejistotě.

Další restrikce spojené s koronavirovou nákazou končí v Rakousku již ve čtvrtek. Uvolňují se pravidla vzájemného rozestupu - namísto dvou metrů bude stačit jeden, začátek zákazu nočního vycházení se posune z 22:00 na půlnoc, restaurace budou moci obsluhovat najednou až 16 lidí venku a osm vevnitř, děti nepočítaje. Dosud to bylo deset a čtyři. Do obchodů bude moci zamířit v jeden čas více zákazníků. Diváků na kulturních akcích bude smět být do 75 procent kapacity. Ve venkovních prostorách se zcela ruší povinnost nosit roušku. Zmírní se také omezení pro cestování do zahraničí.