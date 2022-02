Rakouský zákon o povinném očkování vstoupí v platnost v sobotu

Norma vstupuje v platnost následující den po vydání ve sbírce zákonů, uvedla agentura APA. Rakousko je první zemí Evropy, která všeobecnou očkovací povinnost v souvislosti s covidem zavádí.

Spolkový zákon o povinnosti očkování proti covidu-19, jak se norma oficiálně jmenuje, schválila už 20. ledna Národní rada a ve čtvrtek pak i druhá komora rakouského parlamentu, Spolková rada. Osoby, které dovršily 18 let a mají trvalé bydliště v Rakousku, se nyní budou muset nechat očkovat proti covidu. Výjimku mají těhotné ženy, lidé, kterým v tom brání zdravotní důvody, a podmíněně také vyléčení z covidu-19. Ministerstvo zdravotnictví upraví podrobnosti v prováděcí vyhlášce.

V první fázi zavádění všeobecné očkovací povinnosti, tedy do 15. března, úřady nebudou neočkované trestat. Od 16. března už mohou ukládat pokuty - ve zjednodušeném řízení do 600 eur (14.600 korun), v řádném procesu až do 3600 eur.

Jakmile společnost ELGA GmbH vytvoří technické předpoklady pro zřízení očkovacího registru, budou dostávat všichni neočkovaní upomínku s výzvou k očkování. V případné třetí fázi zavádění povinnosti pak bude možné spouštět automatizovaná trestní řízení proti neočkovaným.

Zavádění očkovací povinnosti doprovází v Rakousku právní i technické problémy a je terčem kritiky demonstrantů, kteří se scházejí každou sobotu v rakouských městech. Na překážky aktuálně naráží i záměr vlády lidovců (ÖVP) a Zelených doprovodit očkování motivační loterií, v níž má být každá desátá dávka odměněna kuponem uplatnitelným v restauracích nebo kulturních zařízeních. Tato akce bude patrně o několik měsíců odložena, protože panují právní pochybnosti o tom, zda je uskutečnění projektu slučitelné s rolí nezávislého vysílatele, kterým je veřejnoprávní televizní a rozhlasová společnost ORF. Té totiž byla loterie s náklady až jedné miliardy eur původně svěřena.