Řecko schválilo zákon o demonstracích, tisíce lidí proti němu protestují

Před parlamentní budovou proti právní úpravě demonstrovalo okolo 10.000 lidí. Od hlavního davu se oddělila skupina manifestantů, která na dohlížející policii házela zápalné lahve. Bezpečnostní složky proti nim zakročily slzným plynem.

Clashes in Athens during a big demonstration against a government's new law posing restrictions on street protests. #Greece pic.twitter.com/D7DMA2m4en