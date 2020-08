Šéfové zemí EU proberou ve středu situaci v Bělorusku

V Bělorusku se už přes týden konají rozsáhlé protesty proti vládě autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka, který podle oficiálních údajů v prezidentských volbách z 9. srpna získal přes 80 procent hlasů. Opozice i řada zemí považuje výsledky za zmanipulované.

Evropská unie už oznámila, že chystá sankce vůči konkrétním představitelům země odpovědným za falšování voleb i násilí vůči demonstrantům.

Michel v prohlášení na twitteru dnes také uvedl, že "násilí vůči demonstrantům je nepřijatelné a nemůže být připuštěno". Reagoval tak na skutečnost, že zejména v prvních dnech protestů byly zatčeny tisíce protestujících. Mnoho z nich bylo policií surově zbito.

I will call a meeting of the members of the European Council this Wednesday 12h00 to discuss the situation in #Belarus



The people of Belarus have the right to decide on their future and freely elect their leader



Violence against protesters is unacceptable and cannot be allowed