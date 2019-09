"Riziko, že Británie opustí Evropskou unii bez dohody, je stále velké. Poškodilo by to naši ekonomiku a naše občany, a já udělám všechno pro to, abych tomu zabránila," uvedla Nicola Sturgeonová na tiskové konferenci v Berlíně.

Today, I had the great pleasure to meet the First Minister of Scotland @NicolaSturgeon. Thank you for your visit!



Heute habe ich die Regierungschefin von Schottland, First Minister Nicola Sturgeon, getroffen. Vielen Dank für den Besuch! pic.twitter.com/2CdF5HygsP — Ralph Brinkhaus (@rbrinkhaus) September 18, 2019

Šéfka separatistické Skotské národní strany (SNP) zdůraznila, že si velká většina Skotů brexit nepřála. Nyní si ale jen těžko dokáže představit, že se Johnsonovi podaří najít řešení přijatelné pro všechny.

Britského premiéra Sturgeonová také tvrdě kritizovala za to, že nechal na téměř pět týdnů přerušit zasedání parlamentu. O případu nyní rozhoduje nejvyšší soud Spojeného království a skotská první ministryně věří, že rozhodnutí zruší. Pokud by tak neučinil, znamenalo by to podle ní, že exekutiva může v podstatě kdykoliv a na jakoukoliv dobu přerušit práci parlamentu.

Nadcházející vystoupení Británie z osmadvacítky je podle Sturgeonové dalším důvodem, proč by Skotsko mělo být samostatnou zemí. Referendum o nezávislosti by se podle ní mělo uskutečnit už příští rok, což by bylo šest let poté, co Skotové už jednou nezávislost v poměru 55 ku 45 procentům odevzdaných hlasů odmítli. Sturgeonová však věří, že napodruhé požadavek její strany projde.

"Předpovědi v politice nejsou nikdy jisté, já bych ale předpověděla, že v nejbližších letech se Skotsko stane nezávislým členem EU," poznamenala.