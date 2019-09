Pohár trpělivosti s uprchlíky přetekl. Lidé berou spravedlnost do vlastních rukou

Britská pohraniční stráž oznámila, že zadržela dosud největší počet migrantů, kteří se během jednoho dne pokoušeli o přeplutí Lamanšského průlivu. Z jednoho gumového člunu vyskákalo na pobřeží 19 migrantů. V šesti lodích jich bylo 86, uvedl server BBC.

První britský vůdce Paul Golding v jednom ze svých videí říká, že hlídky jsou tam proto, aby „zastavili tuto zákeřnou invazi do naší země. Dělám vše, abych bránil naši zemi před jakoukoli invazí, která nás ohrožuje.“

Jeho skupina vytvořila tři samostatné stanice podél pobřeží. V každé stanici je tým aktivistů, který se na moře dívá celé hodiny. Hovoří i o tom, že by skupina mohla použít drony, kterými lze vyfotit migranty dříve, než přistanou, napsal server INFOMIGRANTS.

Ne každý s Goldingem souhlasí. Kent proti rasismu (KentARN) uspořádal v neděli 22. září protest proti britským hlídkám na plážích v Kentu. Na sociální síti Twitter je fotka 39 jejich příznivců, který stojí před zprávou napsanou v písku: Uprchlíci Vítejte.

Británie na svém webu tvrdí, že je odhodlána udržovat britskou národní suverenitu, nezávislost a svobodu. Chtějí zachovat britské kulturní dědictví, tradice, zvyky a hodnoty.

Tisková agentura Press Alliance uvedla, že ministerstvo vnitra vydalo varování, aby lidé neměli vůči migrantům podnikat žádné přímé kroky.

Golding se před několika lety setkal se dvěma migranty a řekl jim, aby nepřicházeli do Británie, protože je krajina plná. Nabídl, že jim zaplatí pokud se oba vrátí zpět do Afriky. Zeptal se jich, proč nezůstali na svém vlastním kontinentu. Muži odpověděli, že nemají jinou možnost, než uprchnout. Golding jim doporučil, aby se nepokoušeli žádat o azyl ve Velké Británii a měli by se buď vrátit, nebo hledat azyl ve Francii.