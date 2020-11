Slovenský ministr vybídl lidi, aby 17. listopadu nedemonstrovali

Shromáždění, která míří právě také proti karanténním omezením, jsou svolána i do slovenské metropole na úterý, kdy si země státním svátkem připomíná výročí takzvané sametové revoluce. Zúčastnit se protestů plánují i představitelé opozice. Prozatímní šéf slovenské policie Peter Kovařík naznačil, že strážníci nebudou proti davu zasahovat za každou cenu.

Podobná demonstrace v říjnu skončila v centru slovenské metropole střetem části demonstrantů s policií. Následně byl tehdy z útoku na policisty kromě jiných obviněn také jeden český občan.

"Byl zaveden zákaz shromažďování, aby se lidé nepotkávali a i tímto způsobem snížili mobilitu a omezili šíření koronaviru. Zvažte účast na shromážděních, nejenom že vás k tomu vyzývám, já vás o to žádám," řekl Mikulec na tiskové konferenci. Dodal, že podle dostupných informací některým účastníkům nejde o vyjádření názoru, ale chtějí se poprat a ničit majetek.

Ministr varoval, že úřady využijí všechny "možnosti a prostředky", pokud bude někdo páchat trestnou činnost nebo porušovat zákony. Dodal ale, že navzdory zákazu shromažďování nelze zabránit lidem v tom, aby se procházeli po ulici.

Na procházku do Bratislavy před prezidentský palác pozval obyvatele země kromě jiných poslanec krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko Milan Mazurek, který se současně vyslovil proti karanténním opatřením v souvislosti s koronavirovou krizí. Vlastní akce nebo účast na již svolaných shromážděných ohlásili také další představitele opozičních stran.

"Nemůžeme si dovolit, aby se to zvrhlo v násilí. Policie tu ale není od toho, aby každého zmlátila a aby každému dala pokutu," řekl policejní prezident Kovařík, připravovaná opatření ovšem neupřesnil. Podle něj je úkolem policie chránit veřejný pořádek a ne nakládání lidí do autobusů a jejich odvoz do policejních cel.

V době stávajícího nouzového stavu, který vláda premiéra Igora Matoviče prodloužila do 29. prosince kvůli koronavirové krizi, je na Slovensku zakázáno uplatňování shromažďovacího práva více než šesti osob, mimo členů jedné domácnosti.

V úterý si Slovensko podobně jako Česko připomene státním svátkem události z roku 1989, které v tehdejším Československu vedly k pádu komunistického režimu. Mohutné protikomunistické mítinky následovaly po násilném potlačení studentské demonstrace v Praze příslušníky bezpečnostních složek.