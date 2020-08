V září se do Chorvatska s CK chystá ještě několik tisíc Čechů

Hygienici Čechům na dovolené v Chorvatsku doporučili vyhýbat se místům s větším počtem lidí, jako jsou bary nebo noční podniky, nosit roušky, dodržovat odstupy a častěji si mýt ruce. "Chorvatský ústav veřejného zdraví zavedl minulý týden nová opatření proti šíření koronaviru v lokálních ohniscích a ve vnitrozemí a částečně v nočních barech a klubech. U nočních klubů a barů je provoz možný pouze ve venkovních prostorách a otvírací doba byla zkrácena do půlnoci," uvedl Lackovič.

Nárůsty počtu nakažených v Chorvatsku jsou podle Lackoviče hlavně ve vnitrozemí mimo "dovolenkové" destinace. Chorvatské úřady podle něj situaci zvládají velmi dobře a země je stále jednou z nejbezpečnějších destinací pro letní dovolenou v Evropě, řekl.

"Nyní již končí letní prázdniny a valná většina turistů se bude vracet z dovolené domů. V září se tak bude výrazně snižovat počet návštěvníků, což také povede ke snížení rizika možného šíření koronaviru," uvedl dále Lackovič. V Chorvatsku, kde je podle něj nyní zhruba 60.000 Čechů, s Travel Family tam dovolenou tráví 2000 lidí. O cestu k Jadranu je podle něj stále velký zájem a prodeje pokračují.

Cestovní agentura Invia v září podle své mluvčí Andrey Řezníčkové do Chorvatska vypraví zhruba tisíc klientů. Na rozdíl od letních měsíců se tam po prázdninách podle Řezníčkové vydávají hlavně lidé bez dětí. Pokud by Česká republika zavedla při návratu povinnost testů na covid-19 nebo karanténu, cestování by to zkomplikovalo, uvedla.Podle mluvčího CK Fischer Jana Bezděka sezona v Chorvatsku končí přibližně v polovině září. "Pokud se do země bude moci bez omezení jezdit minimálně do 7. září, tak se případné povinné testy nedotknou velkého počtu klientů," řekl.

Do Chorvatska za prvních 16 srpnových dní přijelo 111.000 Čechů, ve srovnání s loňskem je to pokles o šest procent. Informaci s odkazem na údaje eVisitor, oficiální informační systém chorvatské turistické rady, zveřejnilo minulý týden Chorvatské turistické sdružení. Podle Lackoviče by letos u Jadranu mohlo trávit dovolenou kolem 500.000 cestovatelů z ČR. Podle Českého statistického úřadu loni v zemi delší pobyt absolvovalo 740.000 Čechů.