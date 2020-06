Velká většina států EU chce otevřít hranice do 15. června

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Velká většina států Evropské unie chce otevřít hranice uvnitř bloku do 15. června, všechny unijní země tak chtějí učinit nejpozději do konce měsíce. Otevření vnějších hranic společenství by mohlo přijít v červenci. Po dnešní videokonferenci ministrů vnitra to řekla chorvatská státní tajemnice Terezija Grasová, jejíž země nyní EU předsedá. Podle informací ČTK chce až na konci června rušit omezení na hranicích pouze Španělsko, ostatní země dříve.