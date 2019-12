Změny v britské vládě? Johnson porušil povolební tradici, vyčká do pondělí

Johnson k sestavení nové vlády dostal již pověření od královny Alžběty II., která ho dnes přijala v Buckinghamském paláci.

zdroj: YouTube

Pověření je oficiálním krokem, který královna učinila v souladu s tradicí. Dalším aktem, který panovnici po volbách čeká, je ve čtvrtek 19. prosince ceremoniální projev v parlamentu, kde zákonodárce seznámí s programem vlády. Projev píše kancelář premiéra a panovnice, která vystupuje nadstranicky, ho pouze čte.

Britská média spekulují, že v kabinetu nastanou bezprostředně po předčasných volbách pouze menší přesuny, zatímco větší uskuteční Johnson poté, co dolní komorou parlamentu projde brexitová dohoda. To by se mělo stát do Vánoc.

Johnsonovi konzervativci získali ve čtvrtečních volbách absolutní většinu v Dolní sněmovně: v 650členné komoře budou mít nejméně 364 hlasů. Podle tisku je to nejlepší výsledek strany od roku 1987.