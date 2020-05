Anglie zmírňuje karanténní opatření. Lidé prý nemají jezdit MHD

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

V Anglii se dnes po dvou měsících striktních omezení kvůli pandemii nemoci covid-19 vrátila řada lidí na svá běžná pracovní místa, vláda nicméně nadále doporučuje v co největší míře využívat možnosti práce z domova. Informovala o tom agentura DPA. Úřady rovněž vyzvaly obyvatele, aby se pokud možno z preventivních důvodů snažili vyhnout prostředkům hromadné dopravy. Přeplněnou MHD by pro cestu do práce nezvolil ani britský ministr dopravy Grant Shapps, uvedl deník The Guardian.