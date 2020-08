Bělorusové se bouří proti výsledku voleb. Policie skládá zbraně, píše zpravodaj

Další celostátní protest je svolán na dnes večer od 19:00 místního času (18:00 SELČ).

V ulicích Minsku byly tisíce lidí. Bezpečnostní síly nasadily slzný plyn, zábleskové granáty, gumové projektily a vodní děla. Místní novináři na sociálních sítích zveřejnili fotky zbitých a zakrvavených demonstrantů. Množství raněných zmiňuje agentura DPA. Agentura AFP i místní novináři píší o zatýkání protestujících.

Ministerstvo vnitra uvedlo, že bude o počtu zadržených a raněných informovat později.

"Chci připomenout armádě a policii, že jsou součástí národa," apelovala na bezpečnostní síly Cichanouská, jež zároveň od provokací zrazovala své stoupence. "Vím, že běloruský lid se zítra probudí v nové zemi," dodala.

Oficiální výsledky voleb zatím nebyly zveřejněny. Podle odhadů ale prezidentské klání přesvědčivě vyhrál dosavadní autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko, když získal 79,7 procenta hlasů, informovala agentura Belta. Hlasování podle opozice doprovázely podvody, režim zakázal účast nezávislých pozorovatelů, zadrženo bylo velké množství novinářů i aktivistů.

V průběhu noci zveřejnily volební výsledky jednotlivé místní volební komise, podle nichž Lukašenko utrpěl těžkou porážku, napsala agentura DPA.

"Policie v Minsku se drží přísného scénáře prezidenta, ale v některých regionálních městech je to docela jiný obrázek," napsal na twitteru moskevský zpravodaj listu The Independent Oliver Carroll.

Riot police in Minsk are sticking to president’s severe script — but in some regional towns it’s altogether different picture. Reports of riot police downing weapons + switching to the other side. Big question over next few days is which institutions will stay loyal to Lukashenko https://t.co/t3phP6STda