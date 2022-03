Británie řekla, za jakých podmínek zruší protiruské sankce

"Víme, že Rusko podepsalo několik dohod, které prostě nedodržuje," uvedla Trussová. "Tyto sankce by měly padnout pouze v případě úplného příměří a stažení, ale také po přijetí závazku, že nedojde k další agresi. A je zde také možnost sankce obnovit, pokud by v budoucnu došlo k další agresi. To je skutečná páka, kterou lze podle mého názoru použít," uvedla šéfka diplomacie.

Na britském sankčním seznamu je už přes 1000 subjektů. Britská vláda uvádí, že dosud uvalila sankce na banky s celkovými aktivy 500 miliard liber (14,7 bilionů korun) a na oligarchy a jejich rodinné příslušníky s čistým jměním přesahujícím 150 miliard liber.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že v Rusku žádní oligarchové nejsou a zabavování majetku podnikatelů na Západě je srovnatelné s loupežným přepadením na Divokém západě. Reagoval tak na projev amerického prezidenta Joea Bidena, který řekl, že ruským oligarchům sebral vše.

Naopak turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoğlu podle stanice CNBC v sobotu uvedl, že ruští oligarchové jsou v jeho zemi vítáni, ať už jako turisté nebo jako investoři. Jedinou podmínkou je, aby dodržovali zákony. V Turecku přitom podle médií kotví dvě jachty ruského miliardáře Romana Abramoviče, který je na britském sankčním seznamu.