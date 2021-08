Cichanouská nechce, aby se k financím z MMF dostal Lukašenko

Cichanouská šéfce MMF podle DPA poslala dopis, v němž ji vyzvala, aby režimu vedenému Alexandrem Lukašenkem byl odepřen veškerý přístup k prostředkům fondu. Bělorusko, které je kvůli brutálnímu umlčování opozice vystaveno sankcím Evropské unie a Spojených států, totiž hodlá MMF požádat o nouzové rezervy - o poskytnutí takzvaného zvláštního práva čerpání (SDR) - ve výši jedné miliardy dolarů (téměř 22 miliard korun).

Zablokování prostředků fondu by mělo podle Cichanouské trvat až do konání nových, svobodných prezidentských voleb v Bělorusku. "To je postoj všech demokratických sil v Bělorusku," řekla k tomu podle DPA dnes opoziční politička. Prostředky MMF nejsou pro mocenský aparát, ale pro lidi, zdůraznila. Současně varovala před tím, že by poskytnuté peníze byly použity na další represe proti disidentům, a mohly by tak pomoci stabilizovat Lukašenkův systém.

Loni v létě vypukly v Bělorusku rozsáhlé demonstrace proti vyhlášení Lukašenka vítězem prezidentských voleb z 9. srpna. Podle opozice hlasování doprovázely podvody a skutečnou vítězkou je Cichanouská. Oficiální výsledek neuznala ani Evropská unie a například ani Spojené státy. Lukašenko postupně protesty tvrdě potlačil a vězněním svých odpůrců se snaží v zemi umlčet veškerý nesouhlas.