Dva roky od vyhlášení pandemie. Svět se učí s covidem žít, rekordy přesto padají

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dva roky poté, co Světová zdravotnická organizace (WHO) označila šíření koronaviru za pandemii, se situace kolem nemoci covid-19 ve světě zlepšuje. Počet nákaz a úmrtí globálně klesá a země tak postupně zmírňují či zcela ruší opatření, která přijaly v boji proti covidu. Některé státy jako Německo, Jižní Korea nebo Vietnam ale hlásí rekordní přírůstky infikovaných a šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ve středu prohlásil, že by bylo hrubou chybou se domnívat, že koronavirus je otázkou minulosti.