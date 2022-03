Ke Kyjevu míří obří ruská kolona. Je 27 kilometrů dlouhá

K ukrajinské metropoli se přesunuje asi 27 kilometrů dlouhá kolona ruských sil, ukazují podle webu deníku The New York Times satelitní snímky americké soukromé společnosti Maxar. V pondělí večer byla asi 48 kilometrů od okraje města. Zatím není jasné, zda je cílem přímo Kyjev, nebo zda se tyto síly mají podílet na obklíčení ukrajinského hlavního města. Ruská armáda stojící na předměstích se podle ukrajinské strany do středu města pokusila proniknout několikrát, pokaždé ale neúspěšně.

Kvůli bojům na Ukrajině se ve 13:00 v Bruselu mimořádně sejde plénum Evropského parlamentu. Poslanci by měli hlasovat o rezoluci požadující urychlené projednání ukrajinské kandidatury do EU poté, co o členství v evropském bloku v pondělí požádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Prezidenti osmi členských států včetně Česka téhož dne vyzvali k okamžitému udělení kandidátského statusu Ukrajině a zahájení přístupového jednání.

V Ženevě se bude o situaci na Ukrajině hovořit v rámci zasedání Rady pro lidská práva OSN. Prostřednictvím videa mají vystoupit šéf unijní diplomacie Josep Borrell a americký ministr zahraničí Antony Blinken. Plánovaná tisková konference jejich ruského protějšku Sergeje Lavrova byla zrušena; Moskva to zdůvodnila tím, že kvůli uzavření vzdušného prostoru Evropské unie pro ruská letadla nemá ruský šéfdiplomat možnost do Ženevy přicestovat.

Eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová je dnes očekávána na Slovensku v souvislosti s příchodem uprchlíků z Ukrajiny. Ukrajinu podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) opustilo před boji už přes půl milionu lidí. Nejvíce jich je v Polsku (281.000) a v Maďarsku (84.500). Slovensko registruje kolem 30.000 příchozích.

Šéf NATO Stoltenberg navštíví vojenské základny v Polsku a Estonsku. Aliance v posledních týdnech masivně posiluje svou přítomnost ve státech svého východního křídla, které vyjadřují obavy z možné ruské vojenské agrese.