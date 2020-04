Kočky do karantény? Jejich majitelé jsou zmateni, vzali útokem weby veterinářů

Sdružení zvěrolékařů nicméně později upřesnilo, že se to týká koček lidí, kteří jsou v domácí izolaci kvůli příznakům nákazy koronavirem. Do karantény by tak měl jít i kocour Larry, "vrchní myšilov" v Downing Street, protože jeho současný pán, premiér Boris Johnson je kvůli nemoci covid-19 na jednotce intenzivní péče.

Deník The Guardian napsal, že lidé z premiérovy kanceláře podle všeho na rady veterinářů nedbají, protože Larry se může toulat po Downing Street a v úterý, kdy už byl Johnson v intenzivní péči lékařů, byl kocour vyfotografován, jak čeká, až ho někdo vpustí do vchodu číslo deset. Minulý týden, kdy byl Johnson ještě v izolaci ve svém bytě v čísle 11, Larryho jistý policista venku drbal na břiše.

My message to you all is clear:

- Stay at home to save lives

- If essential to leave your house, keep a distance of at least 2 METRES from other people. Anyone could infect you.

- Don’t hoard food or supplies (even cat treats) pic.twitter.com/eDbVAGSZrb