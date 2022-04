Kyjev kvůli nebezpečím na silnicích na dnešek nedohodl žádné koridory pro evakuaci

Ve svém dnešním oznámení Vereščuková poprosila obyvatele Ukrajiny, kteří čekají na evakuaci, o trpělivost. Kyjev opakovaně ruské síly vinil, že podnikají útoky i na trasy, kterými se mají přesouvat civilisté do bezpečí.

K zorganizování evakuace obyvatel přístavního Mariupolu, který je už téměř dva měsíce obléhán ruskými vojáky, dnes důrazně vyzval starosta Bojčenko. "Potřebujeme jen jednu věc - úplnou evakuaci. V Mariupolu zůstává asi 100.000 lidí," řekl podle Reuters ve vysílání ukrajinské televize. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek uvedl, že ve městě je uvězněno 120.000 civilistů a že Kyjev se snaží dohodnout s Moskvou jejich výměnu za ruské zajatce. Kreml však podle svých vyjádření trvá na tom, aby se obránci Mariupolu vzdali.

Starosta Mariupolu ve čtvrtek agentuře Reuters řekl, že o osudu lidí, kterým se nedaří z města odjet, může rozhodnout jedině samotný prezident Ruska Vladimir Putin. Bojčenko už ve městě není, upřesnila Reuters, a dnes neuvedl žádné podrobnosti k průběhu bojů na místě.

Putin ve čtvrtek ohlásil "osvobození" Mariupolu poté, co mu ruský ministr obrany Sergej Šojgu řekl, že město padlo do ruských rukou. Tuto informaci ale zpochybnila ukrajinská strana včetně prezidenta Zelenského, který poukázal na to, že v částech města nadále kladou odpor ukrajinské síly. Většina z nich se uchýlila do místních rozlehlých oceláren Azovstal, nad nimiž se zatím ruské straně nedaří získat kontrolu.