Londýn za váznoucích jednání s EU zvažuje jednostranná opatření

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pokud do konce měsíce neuzavřou komplexní dohodu o vzájemných vztazích, mohly by Británie a Evropská unie vyhlásit sadu "minidohod". Podle deníku The Daily Telegraph to uvedl britský ministr Michael Gove. Jednání o novém partnerství podle zákulisních vyjádření váznou i několik dní před koncem přechodného období po lednovém odchodu Británie z evropského bloku, přičemž Londýn trvá na tom, že ustoupit musí EU.