40 let od Černobylu: Sarkofág potřebuje kvůli Rusku opravu za půl miliardy eur. Jinak hrozí další katastrofa

Libor Novák

25. dubna 2026 15:52

Černobylská jaderná elektrárna
Černobylská jaderná elektrárna

Čtyřicet let po nejhorší jaderné katastrofě v dějinách lidstva zůstává Černobyl místem, kterému znovu hrozí nebezpečí. Jakmile opustíte vyznačenou cestu v blízkosti jaderné elektrárny, dozimetr připnutý na hrudi začne tikat znatelně rychleji. Je to neviditelná hranice mezi relativně čistou půdou a kontaminovaným územím, kde se příroda pomalu zmocňuje opuštěných staveb.

Nad ruinami reaktoru č. 4 se tyčí „nové bezpečné uzavření“ (NSC). Jde o největší pohyblivou ocelovou konstrukci, jaká kdy byla postavena. Je vyšší než Socha Svobody a širší než římské Koloseum. Tento obrovský ocelový oblouk byl dokončen v roce 2019 za cenu 2,5 miliardy dolarů, na níž se složilo 45 zemí světa, aby zakryl to, co zbylo po výbuchu z 26. dubna 1986.

Pod tímto ocelovým štítem se nachází původní sarkofág – šedá betonová hrobka postavená v roce 1986 ve spěchu za pouhých 206 dní. Uvnitř zůstává uvězněno zhruba 180 tun jaderného paliva a tuny radioaktivního prachu. NSC bylo navrženo tak, aby poskytlo čas na bezpečné rozebrání nestabilního sarkofágu a zároveň chránilo okolí v případě jeho zhroucení.

Válka, která vpadla na Ukrajinu, však změnila vše, co plánovači NSC předvídali. Černobyl byl obsazen ruskými vojsky již v prvních týdnech invaze v roce 2022, což samo o sobě představovalo bezprecedentní bezpečnostní riziko. Skutečný šok ale přišel o tři roky později, kdy se zařízení stalo terčem přímého útoku.

Dne 14. února 2025 zasáhl severozápadní roh střechy levný ruský dron typu Geran-2. Stroj o hodnotě 20 000 dolarů pronikl konstrukcí a vytvořil otvor, který narušil samotnou funkci archy. Provizorní záplata na střeše dnes připomíná místo, kde byla integrita obřího štítu porušena.

Ukrajinští představitelé a západní experti varují, že pokud nebude provedena komplexní oprava během čtyř let, nelze již zaručit projektovanou životnost NSC, která měla dosahovat až 100 let. Odhadované náklady na opravu se pohybují kolem 500 milionů eur, což je částka, kterou ukrajinská vláda v současné válečné ekonomice zatím nedokázala zajistit.

Ředitel elektrárny Serhij Tarakanov varuje před nejčernějším scénářem. Pokud by došlo ke kolapsu sarkofágu, mohlo by se do ovzduší uvolnit více než sto tun radioaktivního paliva. Vzhledem k tomu, že Rusko opakovaně vypouští drony a rakety v blízkosti černobylské zóny, riziko další katastrofy zůstává denní realitou.

Oleksandr Skomarokhov, zástupce hlavního technického ředitele, si pamatuje osudnou noc v únoru 2025, kdy byl probuzen bezpečnostní službou. Úder dronu ve výšce 85 metrů byl natolik silný, že jej zaznamenal i seismický systém elektrárny. Následný požár pryžové těsnicí membrány uvnitř konstrukce trval tři týdny a hasiči museli vyřezat stovky otvorů do pláště, aby se k ohnisku dostali.

Tento útok podle inženýrů zničil hlavní funkce NSC, včetně systému kontroly vlhkosti, který brání korozi ocelové konstrukce. Eric Schmieman, inženýr, který stál u zrodu návrhu archy, potvrdil, že klíčové bezpečnostní schopnosti zařízení byly poškozeny.

Oprava je nesmírně obtížná kvůli extrémní úrovni radiace v dané zóně. Pracovníci zde mohou legálně strávit maximálně 20 hodin ročně, než vyčerpají svůj povolený limit ozáření. Tarakanov vysvětluje, že práce budou vyžadovat rotaci stovek kvalifikovaných dělníků, kteří budou muset pracovat ve velmi krátkých intervalech.

Skomarokhov, který v elektrárně pracuje od roku 1987, často vzpomíná na to, co se stalo v kontrolní místnosti reaktoru č. 4. Tam, kde obsluha naposledy stiskla nouzové tlačítko AZ-5, je dnes jen tmavý otvor v ovládacím panelu. Tehdy, před čtyřmi desetiletími, šlo o selhání sovětského systému, které změnilo tvář Evropy.

Dnešní situace v Černobylu je však odlišná. Elektrárna byla v roce 2022 ruskými vojáky využita jako vojenská základna. Vojáci tehdy hloubili zákopy v tzv. „rudém lese“, což je jedna z nejvíce kontaminovaných oblastí v celé zóně. Zaměstnanci, kteří byli v té době na směně, byli drženi jako rukojmí a nuceni pracovat bez střídání.

Pracovnice elektrárny Natalia, která zde působí od roku 1980, vzpomíná na izolaci, kdy město Slavutič, postavené pro pracovníky elektrárny, zůstalo bez dodávek potravin a internetu. Po odchodu ruských vojsk po 35 dnech byly kanceláře vyrabovány, zmizela výpočetní technika i vybavení místností, kde personál pracoval desítky let.

I když je elektrárna izolována v 1000 čtverečních mil velké zóně, válka ji neustále ohrožuje. Od října 2024 zažilo zařízení čtyři úplné výpadky elektrické sítě v důsledku ruských útoků na ukrajinskou infrastrukturu. Pokaždé musely nastoupit nouzové dieselové generátory, aby udržely chlazení vyhořelého paliva.

Navzdory posílení protivzdušné obrany a přítomnosti vojáků zůstává situace kritická. I náhodný zásah dronem, který by byl odkloněn elektronickým bojem, může mít fatální následky pro sarkofág. Jak říká ředitel Tarakanov, mezinárodní komunita si musí uvědomit, že riziko nové jaderné havárie není jen teoretické – může se stát kdykoliv, ve dne i v noci.

Trump uzemnil prince Harryho, snažil se radit Američanům

Černobylská jaderná elektrárna Rozhovor

Válka na Ukrajině odhalila stejný cynismus, jako za Černobylu. Kreml vnímá lidské životy jen jako číslo, říká historik

Černobylská havárie dne 26. dubna 1986 se stala nejen jednou z nejhorších jaderných katastrof v dějinách, ale i smutným symbolem stylu řízení krizí v Sovětském svazu. O souvislostech mezi černobylskou katastrofou, způsobem krizového řízení v Sovětském svazu a přetrvávajícími rysy mocenského cynismu v dnešním Rusku EuroZprávy.cz hovořily s vojenským historikem Tomášem Řepou z Univerzity obrany v Brně.

Donald Trump

Trump musí válku v Íránu ukončit do května. Co bude pak nikdo neví

Válka v Íránu se nezadržitelně blíží k šedesátidennímu limitu, který stanovuje americké právo pro vojenské operace vedené bez souhlasu Kongresu. Podle takzvané Rezoluce o válečných pravomocech (War Powers Resolution) vychází tento termín na 1. května. Trumpova administrativa zatím o žádný souhlas nepožádala a budoucnost konfliktu je tak nejistá.

Filip Turek (Motoristé) na jednání vlády ČR (9.2.2026)

Turek se omluvil úředníkům za slova o parazitech a deratizaci. Podle politologů je hlupák a Motoristé školka

Filip Turek, vládní zmocněnec pro Green Deal, se v sobotním diskusním pořadu televize Nova omluvil úředníkům za svá nedávná vyjádření o parazitech a nutné deratizaci. Zdůraznil, že jeho slova nebyla mířena na řadové pracovníky ministerstev. Podle jeho vysvětlení se omluva týká všech, kteří si jeho dřívější prohlášení vyložili jako útok na svou osobu.

Stanislav Přibyl

Přibyl přijal funkci arcibiskupa. Mezi hosty nechyběl prezident a politici

V pražské katedrále svatého Víta na Pražském hradě se v sobotu dopoledne odehrála historická událost, která přilákala stovky významných hostů. Slavnostní liturgie, zahájená v jedenáct hodin, se stala dějištěm uvedení do úřadu nového pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. Celý obřad provázela vznešená atmosféra podtržená zvukem největšího českého zvonu Zikmunda.

USS George H. W. Bush

Trump poslal k Íránu třetí letadlovou loď

Americká armáda potvrdila, že do oblasti Blízkého východu dorazila v pořadí již třetí letadlová loď. Podle vojenských analytiků jde o nejvyšší počet amerických plavidel této třídy nasazených v regionu za posledních více než dvacet let. Tento krok přichází v době, kdy napětí mezi Washingtonem a Teheránem neustále roste.

Jared Kushner, zeť Donalda Trumpa

Trump poslal Witkoffa a Kushnera do Pákistánu, aby se pokusili obnovit jednání s Íránem

Prezident Donald Trump vysílá své blízkovýchodní vyjednavače Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Pákistánu, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války s Íránem. Tato válka trvá již téměř osm týdnů a Bílý dům potvrdil, že cílem mise je setkání s íránským ministrem zahraničí Abbásem Araghčím v Islámábádu. Administrativa vyjádřila naději, že se podaří vést produktivní rozhovor a posunout vyjednávání směrem k dohodě.

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Bořil zná trest za výstup vůči sudímu. Slavii po zbytek sezóny nepomůže

U Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) se po týdnu opět řešil další prohřešek, jehož autorem byl slávistický fotbalista. Zatímco minule byl v centru pozornosti útočník Tomáš Chorý kvůli údajnému plivnutí na plzeňského Sampsona Dweha, tento čtvrtek dorazil na slyšení jeho spoluhráč Jan Bořil. V závěru posledního ligového zápasu v Hradci Králové ztratil nervy a vyhrožoval coby smyslu zbavený rozhodčímu Daliboru Černému. Ten mu dal druhou žlutou a následně červenou kartu. Oproti Chorému, který od disciplinárky odešel jen s jednozápasovým trestem, byl trest pro Bořila vyměřen na sedm zápasů. Slavii tak v boji o titul již nepomůže.

Prezident Trump promluvil na společném zasedání Kongresu

Trump uzemnil prince Harryho, snažil se radit Američanům

Princ Harry překvapivě zavítal na válkou zmítanou Ukrajinu, odkud se rozhodl radit americkému prezidentovi. Donald Trump si to ale nenechal líbit. Šéf Bílého domu prohlásil, že je větším mluvčím Britů než Harry, upozornila BBC. 

Fotbal, ilustrační fotografie.

Wolverhampton má jistý sestup z Premier League. Zůstane Krejčí, nebo ho zlanaří PSG?

Zatímco na špici tabulky anglické Premier League zdaleka není šest kol před koncem sezóny nic jasného, ve spodku je už alespoň o jednom o sestupujícím rozhodlo. Je jím dlouhodobě skomírající Wolverhamtpon, o čemž rozhodla nejen jeho prohra 0:3 s Leedsem, ale i pondělní bezbranková remíza West Hamu s Crystal Palace. Zůstane tak beznadějně poslední a nic se na tom nezmění. Tuto zprávu dost možná nepřivítalo příliš mnoho českých fanoušků, jelikož právě za Wolverhampton nastupuje kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí.

Jan Grolich Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Grolich má ambice stát se premiérem. Prvním místopředsedou lidovců byl zvolen Činčila

Lidovci si na svém sjezdu v Ostravě zvolili nové vedení, od kterého si členská základna slibuje restart strany potýkající se s nízkými preferencemi kolem tří procent. Novým předsedou se stal jihomoravský hejtman Jan Grolich, který získal důvěru 233 z 266 hlasujících delegátů. V čele KDU-ČSL tak střídá dosavadního předsedu Marka Výborného.

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

Do údajné snahy USA o vyloučení Španělska se vložilo NATO

Severoatlantická aliance potvrdila, že její zakládací smlouva neobsahuje žádné ustanovení, které by umožňovalo pozastavení či vyloučení členského státu. Reagovala tak na zprávy o uniklém e-mailu z Pentagonu, podle něhož by Spojené státy mohly chtít potrestat Španělsko za jeho postoj k válce v Íránu.

Jan Grolich Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Novým předsedou KDU-ČSL se stal jihomoravský hejtman Jan Grolich

Jihomoravský hejtman Jan Grolich se stal novým předsedou KDU-ČSL. Na sjezdu v Ostravě nahradil v čele lidovců Marka Výborného. Grolich byl jediným kandidátem, přičemž jeho volba proběhla hladce s výraznou podporou 233 ze 266 hlasujících delegátů. Svým spolustraníkům jasně vzkázal, že strana už nechce jen pasivně přežívat, ale má ambici vyhrávat.

OBRAZEM: Na sjezdu KDU-ČSL vystoupil významný běloruský disident Paval Sieviaryniec

Významná postava běloruského disentu a křesťanskodemokratické politiky Paval Sieviaryniec se stal hostem nadcházejícího sjezdu KDU-ČSL v Ostravě. Během této akce převzal prestižní ocenění za svůj dlouholetý přínos v oblasti lidských práv a evropské křesťanské politiky, a to pod záštitou think-tanku IKDP.

