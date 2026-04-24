Do údajné snahy USA o vyloučení Španělska se vložilo NATO

Severoatlantická aliance potvrdila, že její zakládací smlouva neobsahuje žádné ustanovení, které by umožňovalo pozastavení či vyloučení členského státu. Reagovala tak na zprávy o uniklém e-mailu z Pentagonu, podle něhož by Spojené státy mohly chtít potrestat Španělsko za jeho postoj k válce v Íránu.
Agentura Reuters citovala nejmenovaného amerického představitele, podle kterého interní dokument obsahoval návrhy opatření proti spojencům, kteří nedostatečně podporují americké tažení. Dokument měl mimo jiné zmiňovat možnost přehodnotit americkou podporu britských nároků na Falklandské ostrovy, protože Británie odmítla větší zapojení do konfliktu.
Španělský premiér Pedro Sánchez zprávy o možném postihu odmítl. Prohlásil, že jeho vláda se neřídí uniklými e-maily, ale pouze oficiálními dokumenty a postoji. Španělsko podle něj spolupracuje se spojenci v rámci mezinárodního práva, přičemž země odmítla poskytnout své letecké základny pro útoky na Írán.
Britský premiér Keir Starmer zdůraznil, že hlubší zapojení do války nebo blokády íránských přístavů není v zájmu Spojeného království. Londýn však již dříve umožnil využití britských základen pro údery a zapojil se do misí proti íránským dronům. Donald Trump přitom dlouhodobě kritizuje spojence v NATO za jejich neochotu hrát v alianci aktivnější roli.
Mluvčí Pentagonu Kingsley Wilsonová v reakci na zprávu uvedla, že přestože Spojené státy pro své spojence v NATO mnoho udělaly, oni v klíčových momentech nepomohli. Ministerstvo obrany se proto snaží zajistit, aby prezident měl k dispozici věrohodné možnosti, jak přimět spojence k plnění jejich části závazků. K dalším interním úvahám úřad odmítl poskytnout bližší komentář.
Italská premiérka Giorgia Meloniová na summitu EU na Kypru vyzvala spojence k jednotě a zdůraznila, že aliance je zdrojem síly. Podle ní je nutné posílit evropský pilíř NATO, který by měl doplňovat ten americký. Berlín také vyloučil pochybnosti o španělském členství, když německá vládní mluvčí uvedla, že nevidí důvod, proč by se na něm mělo cokoli měnit.
Uniklý e-mail kromě možného přehodnocení postoje k Falklandám, o které vedly Británie a Argentina v roce 1982 válku, zmiňoval také suspendování problematických zemí z důležitých pozic v alianci. Dokument nicméně podle dostupných informací nenavrhuje odchod USA z aliance ani uzavření amerických základen v Evropě.
