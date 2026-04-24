Do údajné snahy USA o vyloučení Španělska se vložilo NATO

Libor Novák

24. dubna 2026 15:51

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

Severoatlantická aliance potvrdila, že její zakládací smlouva neobsahuje žádné ustanovení, které by umožňovalo pozastavení či vyloučení členského státu. Reagovala tak na zprávy o uniklém e-mailu z Pentagonu, podle něhož by Spojené státy mohly chtít potrestat Španělsko za jeho postoj k válce v Íránu.

Agentura Reuters citovala nejmenovaného amerického představitele, podle kterého interní dokument obsahoval návrhy opatření proti spojencům, kteří nedostatečně podporují americké tažení. Dokument měl mimo jiné zmiňovat možnost přehodnotit americkou podporu britských nároků na Falklandské ostrovy, protože Británie odmítla větší zapojení do konfliktu.

Španělský premiér Pedro Sánchez zprávy o možném postihu odmítl. Prohlásil, že jeho vláda se neřídí uniklými e-maily, ale pouze oficiálními dokumenty a postoji. Španělsko podle něj spolupracuje se spojenci v rámci mezinárodního práva, přičemž země odmítla poskytnout své letecké základny pro útoky na Írán.

Britský premiér Keir Starmer zdůraznil, že hlubší zapojení do války nebo blokády íránských přístavů není v zájmu Spojeného království. Londýn však již dříve umožnil využití britských základen pro údery a zapojil se do misí proti íránským dronům. Donald Trump přitom dlouhodobě kritizuje spojence v NATO za jejich neochotu hrát v alianci aktivnější roli.

Mluvčí Pentagonu Kingsley Wilsonová v reakci na zprávu uvedla, že přestože Spojené státy pro své spojence v NATO mnoho udělaly, oni v klíčových momentech nepomohli. Ministerstvo obrany se proto snaží zajistit, aby prezident měl k dispozici věrohodné možnosti, jak přimět spojence k plnění jejich části závazků. K dalším interním úvahám úřad odmítl poskytnout bližší komentář.

Italská premiérka Giorgia Meloniová na summitu EU na Kypru vyzvala spojence k jednotě a zdůraznila, že aliance je zdrojem síly. Podle ní je nutné posílit evropský pilíř NATO, který by měl doplňovat ten americký. Berlín také vyloučil pochybnosti o španělském členství, když německá vládní mluvčí uvedla, že nevidí důvod, proč by se na něm mělo cokoli měnit.

Uniklý e-mail kromě možného přehodnocení postoje k Falklandám, o které vedly Británie a Argentina v roce 1982 válku, zmiňoval také suspendování problematických zemí z důležitých pozic v alianci. Dokument nicméně podle dostupných informací nenavrhuje odchod USA z aliance ani uzavření amerických základen v Evropě.

Moderní verze Rakouska-Uherska? Magyarovy plány s Visegrádskou skupinou se dotýkají i Česka

Pedro Sánchez

Vyloučit člena NATO nejde, varují právníci. Ničeho se nebojíme, reaguje Sánchez

Španělský premiér Pedro Sánchez v pátek během summitu lídrů EU na Kypru odmítl zprávy o tom, že by Spojené státy mohly kvůli nedostatečné podpoře ve válce s Íránem usilovat o pozastavení členství Španělska v NATO. Sánchez v reakci na uniklý e-mail z Pentagonu prohlásil, že v této věci nemá žádné obavy a že Madrid své závazky vůči alianci plní v plném rozsahu.
Pentagon

Pentagon zvažuje pozastavení členství Španělska v NATO. Nepomohlo s útoky proti Íránu

Americké ministerstvo obrany zvažuje možnost potrestat některé spojence v NATO, kteří podle Washingtonu dostatečně nepodpořili americké vojenské operace ve válce s Íránem. Podle interního e-mailu, o kterém informovala agentura Reuters, se mezi uvažovanými kroky objevuje například pozastavení členství Španělska v alianci či přehodnocení postoje k britským nárokům na Falklandské ostrovy. Tyto návrhy mají podle dostupných informací za cíl snížit očekávání evropských spojenců ohledně americké pomoci.

OBRAZEM: Grolich má ambice stát se premiérem. Prvním místopředsedou lidovců byl zvolen Činčila

Lidovci si na svém sjezdu v Ostravě zvolili nové vedení, od kterého si členská základna slibuje restart strany potýkající se s nízkými preferencemi kolem tří procent. Novým předsedou se stal jihomoravský hejtman Jan Grolich, který získal důvěru 233 z 266 hlasujících delegátů. V čele KDU-ČSL tak střídá dosavadního předsedu Marka Výborného.

OBRAZEM: Novým předsedou KDU-ČSL se stal jihomoravský hejtman Jan Grolich

Jihomoravský hejtman Jan Grolich se stal novým předsedou KDU-ČSL. Na sjezdu v Ostravě nahradil v čele lidovců Marka Výborného. Grolich byl jediným kandidátem, přičemž jeho volba proběhla hladce s výraznou podporou 233 ze 266 hlasujících delegátů. Svým spolustraníkům jasně vzkázal, že strana už nechce jen pasivně přežívat, ale má ambici vyhrávat.

OBRAZEM: Na sjezdu KDU-ČSL vystoupil významný běloruský disident Paval Sieviaryniec

Významná postava běloruského disentu a křesťanskodemokratické politiky Paval Sieviaryniec se stal hostem nadcházejícího sjezdu KDU-ČSL v Ostravě. Během této akce převzal prestižní ocenění za svůj dlouholetý přínos v oblasti lidských práv a evropské křesťanské politiky, a to pod záštitou think-tanku IKDP.

Trump v souvislosti s Íránem promluvil o použití jaderných zbraní

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek prohlásil, že v probíhajícím konfliktu s Íránem nepoužije jaderné zbraně. Během tiskového brífinku v Bílém domě zdůraznil, že k dosažení vojenských cílů postačují konvenční prostředky, kterými americká armáda íránské síly již značně oslabila.

Král popu je zpět. Příběh Michaela Jacksona vypráví nový film

Král popu ožívá. Na koncert Michaela Jacksona, který během veleúspěšné kariéry zazpíval i v Praze, už sice nezajdete, ale po celém Česku můžete zajít na jeho životní příběh do kina. Ve čtvrtek měl totiž premiéru nový a netrpělivě očekávaný film Michael. 

Šéfem lidovců se zřejmě stane jihomoravský hejtman Jan Grolich

Ostrava dnes a v sobotu hostí sjezd KDU-ČSL, během kterého si lidovci volí nové vedení strany. Dosavadní předseda Marek Výborný po dvou letech v čele končí. Jeho jediným kandidátem na nástupce je jihomoravský hejtman Jan Grolich, který si díky výrazné podpoře z regionálních konferencí zajistil silnou pozici. Kromě předsedy delegáti vyberou také ostatní členy předsednictva.

Turkovy výroky jsou testem české společnosti

Poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek (za Motoristy sobě) označil část pracovníků státní správy za „parazity“. Avizoval, že strana, jejímž zůstává čestným prezidentem, se je rozhodla „deratizovat“. Znepokojivost situace prohlubuje skutečnost, že Turek dehumanizační rétoriku, která připomíná slovník nechvalně známého díla Mein Kampf nacistického vůdce Adolfa Hitlera, aplikoval na politicky definovanou skupinu. To, zda své výroky ustojí, může určit směřování české společnosti. 

USA se chystají na kolaps příměří. Plánují útok na íránské námořnictvo

Američtí vojenští představitelé připravují nové plány zaměřené na íránské vojenské kapacity v oblasti Hormuzského průlivu. Tyto kroky mají být reakcí na případný kolaps aktuálního příměří. Podle zdrojů CNN obeznámených se situací existuje několik variant, jak na potenciální selhání diplomatických dohod reagovat.

Slavia potrestala hříšníky z posledních zápasů. Bořil a Chorý zaplatí pokutu

Ještě před několika týdny to vypadalo s fotbalovou pražskou Slavií růžově, málokdo ze slávistických příznivců si dovedl připustit, že si sešívaní nějak zkomplikují cestu za ligovým titulem. Na poslední dva ligové zápasy by ale nejraději zapomněli. Především proto, že se její náskok na druhou Spartu ztenčil už na pět bodů. Slavia navíc v posledních zápasech obdržela hned tři červené karty. Dvě z nich byly za blikance v podobě údajného plivnutí na soupeře ze strany Tomáše Chorého v duelu proti Plzni a za výlev vůči rozhodčímu Daliboru Černému ze strany Jana Bořila v závěru zápasu s Hradcem Králové. Přestože ani jednoho neminul či nemine disciplinární trest, oba si vyslechli interní klubový trest.

Babiš opět píše do Bruselu. Premiér prozradil, co se Česku nelíbí

Premiér Andrej Babiš (ANO) napsal další dopis předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové. Potvrdil to po zasedání vládního výboru pro Evropskou unii. Postěžoval si také na plán nového víceletého finančního rámce. 

