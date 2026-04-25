Trump musí válku v Íránu ukončit do května. Co bude pak nikdo neví

Válka v Íránu se nezadržitelně blíží k šedesátidennímu limitu, který stanovuje americké právo pro vojenské operace vedené bez souhlasu Kongresu. Podle takzvané Rezoluce o válečných pravomocech (War Powers Resolution) vychází tento termín na 1. května. Trumpova administrativa zatím o žádný souhlas nepožádala a budoucnost konfliktu je tak nejistá.
Zákon jasně definuje časový rámec pro neoficiální války. Prezident musí do 48 hodin od zahájení „nepřátelských akcí“ informovat Kongres o důvodech, rozsahu a očekávané délce trvání. Trump v oznámení uvedl, že jednotky nasadil na základě své ústavní pravomoci vést zahraniční vztahy.
Kongres má poté 60 dní na to, aby použití síly schválil, jinak musí prezident vojenské akce ukončit. Existuje možnost prodloužení o dalších 30 dní, pokud je to potřeba pro bezpečné stažení vojáků. Donald Trump však prohlásil, že se nenechá uspěchat k nevýhodné dohodě jen kvůli časovému limitu.
V Kongresu panuje zmatek ohledně přesného data vypršení lhůty. Právníci napříč politickým spektrem se přou o to, jak federální zákon interpretovat. Jedni počítají 60 dní od začátku bojů, což by znamenalo termín 29. dubna, jiní od oficiálního oznámení, což posouvá datum na 1. května.
Mnoho republikánských zákonodárců věří, že období příměří by se do šedesátidenního limitu nemělo započítávat. Někteří demokraté připouštějí, že příměří situaci komplikuje. Republikánský poslanec Brian Fitzpatrick uvedl, že nelze trestat příměří, a je připraven hlasovat o zákonu, až pokud konflikt opět eskaluje.
Rezoluce o válečných pravomocech nebyla nikdy použita k ukončení vojenské akce. Více prezidentů, včetně Donalda Trumpa, ji dlouhodobě považuje za protiústavní. Richard Nixon ji kdysi vetoval s argumentem, že omezuje schopnost prezidenta chránit zemi, ale Kongres jeho veto přehlasoval.
Viceprezident JD Vance se v lednu vyjádřil, že rezoluce nebude mít vliv na Trumpovo vedení země. Označil ji za falešný a protiústavní zákon, který nic nezmění na způsobu provádění zahraniční politiky. Tento postoj odráží dlouhodobé napětí mezi exekutivou a Kongresem.
Předchozí prezidenti nacházeli kreativní cesty, jak zákon obejít. Ronald Reagan se v roce 1983 vyhnul ústavnímu střetu tím, že s Kongresem uzavřel dohodu o nasazení mariňáků v Libanonu. Po 48hodinovém oznámení a následné debatě získal souhlas na dalších 18 měsíců.
Barack Obama v roce 2011 redefinoval pojem „nepřátelství“ a pokračoval v kampani v Libyi bez souhlasu Kongresu. Bill Clinton zase v roce 1999 udržoval jednotky v Kosovu déle než 60 dní s argumentem, že Kongres fakticky souhlasil schválením financí. Trumpova administrativa zatím o doplňkové financování války nepožádala.
Republikánští lídři v Kongresu jsou zatím zdrženliví v konfrontaci s prezidentem. V minulosti ustoupili Trumpovi v otázkách cel či rušení vládních agentur. Nyní se ukáže, zda by šedesátidenní hranice mohla znamenat obrat v jednotě strany.
Někteří republikáni navrhují hlasování o autorizaci války, což by mohlo být vnímáno jako symbolické pokárání. Zákonodárci se však obávají politických rizik v mezivolebním období a případné odvety ze strany prezidenta. Mnozí se zdráhají kritizovat prezidenta v době válečného konfliktu.
Trump poslal k Íránu třetí letadlovou loď
Trump poslal Witkoffa a Kushnera do Pákistánu, aby se pokusili obnovit jednání s Íránem
40 let od Černobylu: Sarkofág potřebuje kvůli Rusku opravu za půl miliardy eur. Jinak hrozí další katastrofa
před 1 hodinou
Trump musí válku v Íránu ukončit do května. Co bude pak nikdo neví
před 2 hodinami
V jednom z pražských domů našli hasiči rtuť, kyanid a radioaktivní thorium
před 2 hodinami
Turek se omluvil úředníkům za slova o parazitech a deratizaci. Podle politologů je hlupák a Motoristé školka
před 4 hodinami
Přibyl přijal funkci arcibiskupa. Mezi hosty nechyběl prezident a politici
před 5 hodinami
Trump poslal k Íránu třetí letadlovou loď
před 6 hodinami
Trump poslal Witkoffa a Kushnera do Pákistánu, aby se pokusili obnovit jednání s Íránem
před 7 hodinami
Snad král Karel III. dokáže dětinského Trumpa přesvědčit, doufá veterán falklandské války
před 9 hodinami
Počasí se nakonec ochladí jen nepatrně, potvrzuje předpověď
včera
Obchody se připravují na květnové svátky. Zákon je opět omezí
včera
Bořil zná trest za výstup vůči sudímu. Slavii po zbytek sezóny nepomůže
včera
Václav Moravec si bude sám šéfovat. Po konci v ČT si založil firmu
včera
Českem se šíří další vlna podvodných esemesek, upozornila policie
včera
Trump uzemnil prince Harryho, snažil se radit Američanům
včera
Velké pátrání na Zlínsku bylo úspěšné. Pohřešovaný mladík je v pořádku
včera
Wolverhampton má jistý sestup z Premier League. Zůstane Krejčí, nebo ho zlanaří PSG?
včera
OBRAZEM: Grolich má ambice stát se premiérem. Prvním místopředsedou lidovců byl zvolen Činčila
včera
Do údajné snahy USA o vyloučení Španělska se vložilo NATO
včera
OBRAZEM: Novým předsedou KDU-ČSL se stal jihomoravský hejtman Jan Grolich
včera
OBRAZEM: Na sjezdu KDU-ČSL vystoupil významný běloruský disident Paval Sieviaryniec
Významná postava běloruského disentu a křesťanskodemokratické politiky Paval Sieviaryniec se stal hostem nadcházejícího sjezdu KDU-ČSL v Ostravě. Během této akce převzal prestižní ocenění za svůj dlouholetý přínos v oblasti lidských práv a evropské křesťanské politiky, a to pod záštitou think-tanku IKDP.
