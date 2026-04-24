OBRAZEM: Grolich má ambice stát se premiérem. Prvním místopředsedou lidovců byl zvolen Činčila

Lidovci si na svém sjezdu v Ostravě zvolili nové vedení, od kterého si členská základna slibuje restart strany potýkající se s nízkými preferencemi kolem tří procent. Novým předsedou se stal jihomoravský hejtman Jan Grolich, který získal důvěru 233 z 266 hlasujících delegátů. V čele KDU-ČSL tak střídá dosavadního předsedu Marka Výborného.
Grolich bezprostředně po svém zvolení zdůraznil, že svou novou roli vnímá jako mimořádně silný závazek vůči straně i voličům. Své zvolení označil za začátek nové cesty a slíbil, že nadcházející období bude pro lidovce velkou výzvou. Delegáti do jeho týmu zvolili také nového prvního místopředsedu, kterým se stal třicetiletý poslanec z Vysočiny Benjamin Činčila.
Činčila, který ve volbě neměl protikandidáta, získal podporu 239 z 264 přítomných delegátů. Ve vedení strany se má primárně zaměřit na ekonomickou agendu a budování hospodářské kompetence. Během svého projevu apeloval na delegáty s pokorou a požádal je o důvěru, přičemž si je vědom výzvy, kterou pro stranu představuje zapojení mladší generace. Vedení by měli doplnit také další politici jako František Talíř či stávající místopředsedkyně Monika Brzesková.
Nové ambice strany se neomezují pouze na vnitřní konsolidaci, ale míří až do čela státu. Jan Grolich během diskuse s delegáty otevřeně připustil, že jeho cílem může být jednou i post předsedy vlády. K této úvaze ho inspiroval i vzkaz bývalého premiéra Petra Pitharta, který v něm potenciál pro vedení země vidí. Grolich zdůraznil, že zatímco na tomto sjezdu volili předsedu, na příštím bude nutné vybrat kandidáta schopného reálně usilovat o premiérské křeslo.
Volba předsedy proběhla bez protikandidáta, neboť jediný další navržený politik, Jan Wolf z Prahy, svou nominaci nepřijal. Lidovci tak vstupují do nové éry s jasně definovaným vedením, které má za úkol vrátit stranu na politickou mapu a nabídnout voličům novou alternativu.
