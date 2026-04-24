OBRAZEM: Novým předsedou KDU-ČSL se stal jihomoravský hejtman Jan Grolich

Jihomoravský hejtman Jan Grolich se stal novým předsedou KDU-ČSL. Na sjezdu v Ostravě nahradil v čele lidovců Marka Výborného. Grolich byl jediným kandidátem, přičemž jeho volba proběhla hladce s výraznou podporou 233 ze 266 hlasujících delegátů. Svým spolustraníkům jasně vzkázal, že strana už nechce jen pasivně přežívat, ale má ambici vyhrávat.
Nově zvolený předseda vnímá svou roli jako velký závazek a začátek nového směřování lidové strany. Grolich zdůraznil, že jeho zvolením cesta nekončí, ale naopak začíná nová etapa moderních lidovců. Vyjádřil přesvědčení, že strana disponuje dostatečným odhodláním i odvahou k potřebným změnám. Poděkoval rovněž svému předchůdci Výbornému za zodpovědnou práci, kterou v náročných chvílích pro stranu odvedl.
Grolich jasně pojmenoval oblasti, ve kterých musí strana provést zásadní změny. Chce, aby lidovci přestali s moralizováním a poučováním občanů o způsobu jejich života. Za tímto přístupem, stejně jako za nadbytečným schůzováním a politickou nerozhodností, chce udělat tlustou černou čáru. Cílem je nabízet srozumitelnou politiku a nečekat na to, kam se stočí vítr.
Nové vedení se chce zaměřit na vyšší profesionalitu v politické práci i komunikaci. Grolich apeluje na vytvoření jasné ekonomické strategie a priorit, které budou srozumitelné pro voliče. Tradiční hodnoty strany přitom nehodlá opustit, chce je však v 21. století aplikovat na moderní témata, jako jsou daňová či sociální politika a ochrana životního prostředí. Zdůraznil, že nekandiduje pro spolupráci s vládními stranami, ale s úmyslem je v příštích volbách porážet.
Jako jeden z hlavních problémů KDU-ČSL identifikoval ztrátu kontaktu s běžnými občany. Podle Grolicha strana potřebuje oslovit pracující lidi, kteří se starají o rodiny a rodiče a nesou na bedrech velkou zodpovědnost. Právě pro tyto voliče musí být lidovci první volbou, které nabídnou konkrétní řešení jejich každodenních starostí. K prioritám patří také debata o budoucí prosperitě země, stárnutí populace a postavení v Evropě.
Přestože Grolich není poslancem, plánuje s poslaneckým klubem úzce spolupracovat a být v Poslanecké sněmovně pravidelně přítomen. Očekává, že v předsednictvu zasedne řada poslanců, což zajistí potřebnou koordinaci. Zároveň přiznal, že se v nové roli nevyhne chybám, protože jen ten, kdo nic nedělá, nechybuje. Na sjezdu se neobjevil žádný protikandidát, když nabídku na nominaci odmítl pražský politik Jan Wolf.
Zdroj: Jan Hrabě