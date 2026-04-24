OBRAZEM: Na sjezdu KDU-ČSL vystoupil významný běloruský disident Paval Sieviaryniec

Významná postava běloruského disentu a křesťanskodemokratické politiky Paval Sieviaryniec se stal hostem nadcházejícího sjezdu KDU-ČSL v Ostravě. Během této akce převzal prestižní ocenění za svůj dlouholetý přínos v oblasti lidských práv a evropské křesťanské politiky, a to pod záštitou think-tanku IKDP.
Sieviaryniec je veřejnosti znám jako jeden z nejvýraznějších symbolů odporu proti autoritářskému zřízení v Bělorusku. Jeho životní příběh je úzce spjat s osobními oběťmi, opakovanou perzekucí a vězněním, kterým musel kvůli svým postojům čelit.
Sám aktivista vnímá svou cestu jako projev hodnotové politiky založené na křesťanských základech. Upozorňuje, že jeho vlast nyní čelí trojímu útlaku v podobě Lukašenkova režimu, ruského vlivu a probíhající války, což podle něj vrací zemi k sovětským totalitním praktikám.
Navzdory všudypřítomnému strachu, v němž žije většina běloruských občanů, věří v sílu svobody a víry jednající skrze lásku. Křesťanskou demokracii chápe jako prostředek, skrze který se do politiky promítá duchovní rozměr a klidná síla.
Během sjezdu vystoupil Sieviaryniec s projevem, v němž se podělil o zkušenosti z boje za demokratické změny a zamyslí se nad aktuální rolí křesťanské demokracie v Evropě. Předseda lidovců Marek Výborný ocenil jeho odvahu a neochvějnost, které podle něj představují inspiraci pro celý kontinent a připomínku křehkosti svobody.
