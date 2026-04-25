Přibyl přijal funkci arcibiskupa. Mezi hosty nechyběl prezident a politici

V pražské katedrále svatého Víta na Pražském hradě se v sobotu dopoledne odehrála historická událost, která přilákala stovky významných hostů. Slavnostní liturgie, zahájená v jedenáct hodin, se stala dějištěm uvedení do úřadu nového pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. Celý obřad provázela vznešená atmosféra podtržená zvukem největšího českého zvonu Zikmunda.
Klíčovým okamžikem bohoslužby bylo předání svatovojtěšské berly. Tento historický symbol pastýřského úřadu předal Stanislavu Přibylovi jeho předchůdce Jan Graubner. Tímto gestem byla formálně završena výměna ve vedení pražské arcidiecéze, čímž se Přibyl stal jejím 38. arcibiskupem a zároveň 26. primasem českým.
Nový arcibiskup, kterému je padesát čtyři let, byl do této prestižní a odpovědné funkce jmenován papežem Lvem XIV. Přibyl do Prahy přichází z litoměřické diecéze, kde dosud působil jako biskup. Jeho jmenování následovalo poté, co Jan Graubner v souladu s církevními pravidly nabídl svou rezignaci po dosažení věku sedmdesáti pěti let.
Inaugurace, známá také jako intronizace, byla mimořádně sledovanou událostí nejen věřícími, ale i širokou veřejností díky přímému přenosu České televize. Do chrámu se sjelo přibližně osm set pozvaných hostů, mezi nimiž bylo na čtyřicet biskupů zastupujících různé kouty světa, včetně zástupců z Afriky, Asie a celé Evropy.
V předních lavicích katedrály usedli nejvyšší političtí představitelé země. Mezi hosty nechyběl prezidentský pár, Petr Pavel se svou chotí Evou Pavlovou. Přítomnost hlavy státu na takové ceremonii zdůraznila význam, který církevní úřad pražského arcibiskupa v české společnosti a historii stále zaujímá.
Politickou sféru reprezentovali také další významní činitelé. V katedrále byl přítomen předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, pražský primátor Bohuslav Svoboda či europoslanec Alexandr Vondra. Mezi hosty se objevil také bývalý premiér Petr Fiala, což ukazuje na široký společenský dosah této církevní slavnosti.
Kromě politiků se ceremonie zúčastnily i osobnosti z oblasti kultury a byznysu. Mezi přítomnými byl například známý režisér Jiří Strach, který má k církevnímu prostředí dlouhodobě blízko. Podnikatelskou sféru zastupoval miliardář Pavel Tykač, který na Pražský hrad dorazil v doprovodu své manželky Ivany.
Složení hostů doplňovali zástupci starobylé české šlechty, čímž byla podtržena historická kontinuita úřadu. V lavicích usedli představitelé rodů Lobkowiczů nebo Czerninů. Duchovní rozměr akce pak podpořila přítomnost významných teologů a církevních hodnostářů, jako je profesor Tomáš Halík nebo olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.
Oficiální moment, kdy se Stanislav Přibyl skutečně stal pražským arcibiskupem, nastal po přečtení papežské buly. Poté nový arcibiskup usedl do křesla symbolizujícího arcibiskupský stolec. Tento akt je tradičním vyvrcholením celého procesu převzetí úřadu a začátkem nové kapitoly pro pražskou arcidiecézi.
Celá slavnost byla nejen církevním obřadem, ale i významným společenským setkáním, které propojilo svět náboženství, politiky a veřejného života. Stanislav Přibyl nyní stojí před úkolem vést arcidiecézi v moderní době, přičemž slavnostní zahájení jeho mise v srdci Pražského hradu jasně ukázalo, že se těší podpoře a zájmu napříč celou společností.
Související
Zdroj: Jan Hrabě