Přibyl přijal funkci arcibiskupa. Mezi hosty nechyběl prezident a politici

Libor Novák

25. dubna 2026 11:58

Stanislav Přibyl Foto: Facebook Stanislav Přibyl

V pražské katedrále svatého Víta na Pražském hradě se v sobotu dopoledne odehrála historická událost, která přilákala stovky významných hostů. Slavnostní liturgie, zahájená v jedenáct hodin, se stala dějištěm uvedení do úřadu nového pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. Celý obřad provázela vznešená atmosféra podtržená zvukem největšího českého zvonu Zikmunda.

Klíčovým okamžikem bohoslužby bylo předání svatovojtěšské berly. Tento historický symbol pastýřského úřadu předal Stanislavu Přibylovi jeho předchůdce Jan Graubner. Tímto gestem byla formálně završena výměna ve vedení pražské arcidiecéze, čímž se Přibyl stal jejím 38. arcibiskupem a zároveň 26. primasem českým.

Nový arcibiskup, kterému je padesát čtyři let, byl do této prestižní a odpovědné funkce jmenován papežem Lvem XIV. Přibyl do Prahy přichází z litoměřické diecéze, kde dosud působil jako biskup. Jeho jmenování následovalo poté, co Jan Graubner v souladu s církevními pravidly nabídl svou rezignaci po dosažení věku sedmdesáti pěti let.

Inaugurace, známá také jako intronizace, byla mimořádně sledovanou událostí nejen věřícími, ale i širokou veřejností díky přímému přenosu České televize. Do chrámu se sjelo přibližně osm set pozvaných hostů, mezi nimiž bylo na čtyřicet biskupů zastupujících různé kouty světa, včetně zástupců z Afriky, Asie a celé Evropy.

V předních lavicích katedrály usedli nejvyšší političtí představitelé země. Mezi hosty nechyběl prezidentský pár, Petr Pavel se svou chotí Evou Pavlovou. Přítomnost hlavy státu na takové ceremonii zdůraznila význam, který církevní úřad pražského arcibiskupa v české společnosti a historii stále zaujímá.

Politickou sféru reprezentovali také další významní činitelé. V katedrále byl přítomen předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, pražský primátor Bohuslav Svoboda či europoslanec Alexandr Vondra. Mezi hosty se objevil také bývalý premiér Petr Fiala, což ukazuje na široký společenský dosah této církevní slavnosti.

Kromě politiků se ceremonie zúčastnily i osobnosti z oblasti kultury a byznysu. Mezi přítomnými byl například známý režisér Jiří Strach, který má k církevnímu prostředí dlouhodobě blízko. Podnikatelskou sféru zastupoval miliardář Pavel Tykač, který na Pražský hrad dorazil v doprovodu své manželky Ivany.

Složení hostů doplňovali zástupci starobylé české šlechty, čímž byla podtržena historická kontinuita úřadu. V lavicích usedli představitelé rodů Lobkowiczů nebo Czerninů. Duchovní rozměr akce pak podpořila přítomnost významných teologů a církevních hodnostářů, jako je profesor Tomáš Halík nebo olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.

Oficiální moment, kdy se Stanislav Přibyl skutečně stal pražským arcibiskupem, nastal po přečtení papežské buly. Poté nový arcibiskup usedl do křesla symbolizujícího arcibiskupský stolec. Tento akt je tradičním vyvrcholením celého procesu převzetí úřadu a začátkem nové kapitoly pro pražskou arcidiecézi.

Celá slavnost byla nejen církevním obřadem, ale i významným společenským setkáním, které propojilo svět náboženství, politiky a veřejného života. Stanislav Přibyl nyní stojí před úkolem vést arcidiecézi v moderní době, přičemž slavnostní zahájení jeho mise v srdci Pražského hradu jasně ukázalo, že se těší podpoře a zájmu napříč celou společností.

včera

Obchody se připravují na květnové svátky. Zákon je opět omezí

Stanislav Přibyl

Papež jmenoval novým pražským arcibiskupem Stanislava Přibyla

Současný arcibiskup Jan Graubner, který úřad zastával od května 2022, na jaře definitivně skončí. Sedmasedmdesátiletý duchovní sice podal rezignaci již před dvěma lety po dosažení kanonického věku, ale papež ho tehdy požádal, aby ve funkci ještě setrval.

Více souvisejících

Stanislav Přibyl

USS George H. W. Bush

Trump poslal k Íránu třetí letadlovou loď

Americká armáda potvrdila, že do oblasti Blízkého východu dorazila v pořadí již třetí letadlová loď. Podle vojenských analytiků jde o nejvyšší počet amerických plavidel této třídy nasazených v regionu za posledních více než dvacet let. Tento krok přichází v době, kdy napětí mezi Washingtonem a Teheránem neustále roste.

Jared Kushner, zeť Donalda Trumpa

Trump poslal Witkoffa a Kushnera do Pákistánu, aby se pokusili obnovit jednání s Íránem

Prezident Donald Trump vysílá své blízkovýchodní vyjednavače Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Pákistánu, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války s Íránem. Tato válka trvá již téměř osm týdnů a Bílý dům potvrdil, že cílem mise je setkání s íránským ministrem zahraničí Abbásem Araghčím v Islámábádu. Administrativa vyjádřila naději, že se podaří vést produktivní rozhovor a posunout vyjednávání směrem k dohodě.

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Bořil zná trest za výstup vůči sudímu. Slavii po zbytek sezóny nepomůže

U Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) se po týdnu opět řešil další prohřešek, jehož autorem byl slávistický fotbalista. Zatímco minule byl v centru pozornosti útočník Tomáš Chorý kvůli údajnému plivnutí na plzeňského Sampsona Dweha, tento čtvrtek dorazil na slyšení jeho spoluhráč Jan Bořil. V závěru posledního ligového zápasu v Hradci Králové ztratil nervy a vyhrožoval coby smyslu zbavený rozhodčímu Daliboru Černému. Ten mu dal druhou žlutou a následně červenou kartu. Oproti Chorému, který od disciplinárky odešel jen s jednozápasovým trestem, byl trest pro Bořila vyměřen na sedm zápasů. Slavii tak v boji o titul již nepomůže.

Prezident Trump promluvil na společném zasedání Kongresu

Trump uzemnil prince Harryho, snažil se radit Američanům

Princ Harry překvapivě zavítal na válkou zmítanou Ukrajinu, odkud se rozhodl radit americkému prezidentovi. Donald Trump si to ale nenechal líbit. Šéf Bílého domu prohlásil, že je větším mluvčím Britů než Harry, upozornila BBC. 

Fotbal, ilustrační fotografie.

Wolverhampton má jistý sestup z Premier League. Zůstane Krejčí, nebo ho zlanaří PSG?

Zatímco na špici tabulky anglické Premier League zdaleka není šest kol před koncem sezóny nic jasného, ve spodku je už alespoň o jednom o sestupujícím rozhodlo. Je jím dlouhodobě skomírající Wolverhamtpon, o čemž rozhodla nejen jeho prohra 0:3 s Leedsem, ale i pondělní bezbranková remíza West Hamu s Crystal Palace. Zůstane tak beznadějně poslední a nic se na tom nezmění. Tuto zprávu dost možná nepřivítalo příliš mnoho českých fanoušků, jelikož právě za Wolverhampton nastupuje kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí.

Jan Grolich Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Grolich má ambice stát se premiérem. Prvním místopředsedou lidovců byl zvolen Činčila

Lidovci si na svém sjezdu v Ostravě zvolili nové vedení, od kterého si členská základna slibuje restart strany potýkající se s nízkými preferencemi kolem tří procent. Novým předsedou se stal jihomoravský hejtman Jan Grolich, který získal důvěru 233 z 266 hlasujících delegátů. V čele KDU-ČSL tak střídá dosavadního předsedu Marka Výborného.

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

Do údajné snahy USA o vyloučení Španělska se vložilo NATO

Severoatlantická aliance potvrdila, že její zakládací smlouva neobsahuje žádné ustanovení, které by umožňovalo pozastavení či vyloučení členského státu. Reagovala tak na zprávy o uniklém e-mailu z Pentagonu, podle něhož by Spojené státy mohly chtít potrestat Španělsko za jeho postoj k válce v Íránu.

Jan Grolich Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Novým předsedou KDU-ČSL se stal jihomoravský hejtman Jan Grolich

Jihomoravský hejtman Jan Grolich se stal novým předsedou KDU-ČSL. Na sjezdu v Ostravě nahradil v čele lidovců Marka Výborného. Grolich byl jediným kandidátem, přičemž jeho volba proběhla hladce s výraznou podporou 233 ze 266 hlasujících delegátů. Svým spolustraníkům jasně vzkázal, že strana už nechce jen pasivně přežívat, ale má ambici vyhrávat.

Sjezd KDU-ČSL Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Na sjezdu KDU-ČSL vystoupil významný běloruský disident Paval Sieviaryniec

Významná postava běloruského disentu a křesťanskodemokratické politiky Paval Sieviaryniec se stal hostem nadcházejícího sjezdu KDU-ČSL v Ostravě. Během této akce převzal prestižní ocenění za svůj dlouholetý přínos v oblasti lidských práv a evropské křesťanské politiky, a to pod záštitou think-tanku IKDP.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump v souvislosti s Íránem promluvil o použití jaderných zbraní

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek prohlásil, že v probíhajícím konfliktu s Íránem nepoužije jaderné zbraně. Během tiskového brífinku v Bílém domě zdůraznil, že k dosažení vojenských cílů postačují konvenční prostředky, kterými americká armáda íránské síly již značně oslabila.

Pedro Sánchez

Vyloučit člena NATO nejde, varují právníci. Ničeho se nebojíme, reaguje Sánchez

Španělský premiér Pedro Sánchez v pátek během summitu lídrů EU na Kypru odmítl zprávy o tom, že by Spojené státy mohly kvůli nedostatečné podpoře ve válce s Íránem usilovat o pozastavení členství Španělska v NATO. Sánchez v reakci na uniklý e-mail z Pentagonu prohlásil, že v této věci nemá žádné obavy a že Madrid své závazky vůči alianci plní v plném rozsahu.

Pentagon

Pentagon zvažuje pozastavení členství Španělska v NATO. Nepomohlo s útoky proti Íránu

Americké ministerstvo obrany zvažuje možnost potrestat některé spojence v NATO, kteří podle Washingtonu dostatečně nepodpořili americké vojenské operace ve válce s Íránem. Podle interního e-mailu, o kterém informovala agentura Reuters, se mezi uvažovanými kroky objevuje například pozastavení členství Španělska v alianci či přehodnocení postoje k britským nárokům na Falklandské ostrovy. Tyto návrhy mají podle dostupných informací za cíl snížit očekávání evropských spojenců ohledně americké pomoci.

Král popu je zpět. Příběh Michaela Jacksona vypráví nový film

Král popu ožívá. Na koncert Michaela Jacksona, který během veleúspěšné kariéry zazpíval i v Praze, už sice nezajdete, ale po celém Česku můžete zajít na jeho životní příběh do kina. Ve čtvrtek měl totiž premiéru nový a netrpělivě očekávaný film Michael. 

