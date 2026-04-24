Trump v souvislosti s Íránem promluvil o použití jaderných zbraní

Libor Novák

24. dubna 2026 13:40

Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek prohlásil, že v probíhajícím konfliktu s Íránem nepoužije jaderné zbraně. Během tiskového brífinku v Bílém domě zdůraznil, že k dosažení vojenských cílů postačují konvenční prostředky, kterými americká armáda íránské síly již značně oslabila.

Podle Trumpa nemá nasazení jaderného arzenálu smysl, protože íránské námořnictvo, letectvo i protivzdušná obrana byly v podstatě zdecimovány běžnými zbraněmi. Prezident navíc dodal, že jaderné zbraně by neměly být povoleny k použití nikomu na světě.

V souvislosti s vyjednáváním o dlouhodobém míru Trump zopakoval, že na uzavření dohody nespěchá. Uvedl, že by mohl dokument podepsat okamžitě, ale jeho cílem je dosáhnout trvalého a co nejkvalitnějšího ujednání, které bude mít dlouhou platnost.

Prezident připustil, že Írán mohl během uplynulého dvoutýdenního příměří částečně doplnit své zbraňové zásoby. Zároveň však sebevědomě dodal, že americké ozbrojené síly by byly schopny tyto nové kapacity zlikvidovat během jediného dne, pokud by to bylo nutné.

Současně se situací v Perském zálivu pokračuje i diplomatická aktivita v regionu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek dorazil do Saúdské Arábie, kde usiluje o posílení bezpečnostní spolupráce a prezentaci ukrajinských vojenských technologií prověřených bojem.

V pákistánském Islámábádu se mezitím očekává příjezd íránského ministra zahraničí, zatímco ve městě platí přísná bezpečnostní opatření a vyhlídky na mírové rozhovory mezi USA a Íránem zůstávají v nedohlednu. Napětí v oblasti podtrhuje i fakt, že Hormuzským průlivem projelo za posledních 24 hodin pouze pět lodí.

Vyloučit člena NATO nejde, varují právníci. Ničeho se nebojíme, reaguje Sánchez

Pedro Sánchez

Vyloučit člena NATO nejde, varují právníci. Ničeho se nebojíme, reaguje Sánchez

Španělský premiér Pedro Sánchez v pátek během summitu lídrů EU na Kypru odmítl zprávy o tom, že by Spojené státy mohly kvůli nedostatečné podpoře ve válce s Íránem usilovat o pozastavení členství Španělska v NATO. Sánchez v reakci na uniklý e-mail z Pentagonu prohlásil, že v této věci nemá žádné obavy a že Madrid své závazky vůči alianci plní v plném rozsahu.

Pentagon

Pentagon zvažuje pozastavení členství Španělska v NATO. Nepomohlo s útoky proti Íránu

Americké ministerstvo obrany zvažuje možnost potrestat některé spojence v NATO, kteří podle Washingtonu dostatečně nepodpořili americké vojenské operace ve válce s Íránem. Podle interního e-mailu, o kterém informovala agentura Reuters, se mezi uvažovanými kroky objevuje například pozastavení členství Španělska v alianci či přehodnocení postoje k britským nárokům na Falklandské ostrovy. Tyto návrhy mají podle dostupných informací za cíl snížit očekávání evropských spojenců ohledně americké pomoci.

Do českých kin dorazil film Michael. Prohlédněte si galerii

Král popu je zpět. Příběh Michaela Jacksona vypráví nový film

Král popu ožívá. Na koncert Michaela Jacksona, který během veleúspěšné kariéry zazpíval i v Praze, už sice nezajdete, ale po celém Česku můžete zajít na jeho životní příběh do kina. Ve čtvrtek měl totiž premiéru nový a netrpělivě očekávaný film Michael. 

Jan Grolich

Šéfem lidovců se zřejmě stane jihomoravský hejtman Jan Grolich

Ostrava dnes a v sobotu hostí sjezd KDU-ČSL, během kterého si lidovci volí nové vedení strany. Dosavadní předseda Marek Výborný po dvou letech v čele končí. Jeho jediným kandidátem na nástupce je jihomoravský hejtman Jan Grolich, který si díky výrazné podpoře z regionálních konferencí zajistil silnou pozici. Kromě předsedy delegáti vyberou také ostatní členy předsednictva.

Filip Turek

Turkovy výroky jsou testem české společnosti

Poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek (za Motoristy sobě) označil část pracovníků státní správy za „parazity“. Avizoval, že strana, jejímž zůstává čestným prezidentem, se je rozhodla „deratizovat“. Znepokojivost situace prohlubuje skutečnost, že Turek dehumanizační rétoriku, která připomíná slovník nechvalně známého díla Mein Kampf nacistického vůdce Adolfa Hitlera, aplikoval na politicky definovanou skupinu. To, zda své výroky ustojí, může určit směřování české společnosti. 

USS Truxtun (DDG-103)

USA se chystají na kolaps příměří. Plánují útok na íránské námořnictvo

Američtí vojenští představitelé připravují nové plány zaměřené na íránské vojenské kapacity v oblasti Hormuzského průlivu. Tyto kroky mají být reakcí na případný kolaps aktuálního příměří. Podle zdrojů CNN obeznámených se situací existuje několik variant, jak na potenciální selhání diplomatických dohod reagovat.

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Slavia potrestala hříšníky z posledních zápasů. Bořil a Chorý zaplatí pokutu

Ještě před několika týdny to vypadalo s fotbalovou pražskou Slavií růžově, málokdo ze slávistických příznivců si dovedl připustit, že si sešívaní nějak zkomplikují cestu za ligovým titulem. Na poslední dva ligové zápasy by ale nejraději zapomněli. Především proto, že se její náskok na druhou Spartu ztenčil už na pět bodů. Slavia navíc v posledních zápasech obdržela hned tři červené karty. Dvě z nich byly za blikance v podobě údajného plivnutí na soupeře ze strany Tomáše Chorého v duelu proti Plzni a za výlev vůči rozhodčímu Daliboru Černému ze strany Jana Bořila v závěru zápasu s Hradcem Králové. Přestože ani jednoho neminul či nemine disciplinární trest, oba si vyslechli interní klubový trest.

Agrofert

Babišova Agrofertu si opět všímají v zahraničí. Znovu může čerpat evropské dotace

Zemědělský koncern Agrofert, který je úzce spjat s premiérem Andrejem Babišem, má podle rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nárok na čerpání evropských dotací. Fond ve středu oznámil, že po právním posouzení shledal společnost jako způsobilého příjemce finanční podpory z unijních zdrojů, čehož si všimla i zahraniční média, jako server Politico.

Z Bílého domu vylezl další bizár. Trump nabízí slevy, které jsou matematicky nemožné

Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší se během slyšení v Senátu pokusil obhájit matematicky nesmyslná tvrzení prezidenta Donalda Trumpa o slevách na léky. Prezident opakovaně uvádí, že zajistil snížení cen léků na předpis o 400 až 1 500 procent, což je z logického i matematického hlediska nemožné.

Zdroj: Libor Novák

