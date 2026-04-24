Trump v souvislosti s Íránem promluvil o použití jaderných zbraní

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek prohlásil, že v probíhajícím konfliktu s Íránem nepoužije jaderné zbraně. Během tiskového brífinku v Bílém domě zdůraznil, že k dosažení vojenských cílů postačují konvenční prostředky, kterými americká armáda íránské síly již značně oslabila.
Podle Trumpa nemá nasazení jaderného arzenálu smysl, protože íránské námořnictvo, letectvo i protivzdušná obrana byly v podstatě zdecimovány běžnými zbraněmi. Prezident navíc dodal, že jaderné zbraně by neměly být povoleny k použití nikomu na světě.
V souvislosti s vyjednáváním o dlouhodobém míru Trump zopakoval, že na uzavření dohody nespěchá. Uvedl, že by mohl dokument podepsat okamžitě, ale jeho cílem je dosáhnout trvalého a co nejkvalitnějšího ujednání, které bude mít dlouhou platnost.
Prezident připustil, že Írán mohl během uplynulého dvoutýdenního příměří částečně doplnit své zbraňové zásoby. Zároveň však sebevědomě dodal, že americké ozbrojené síly by byly schopny tyto nové kapacity zlikvidovat během jediného dne, pokud by to bylo nutné.
Současně se situací v Perském zálivu pokračuje i diplomatická aktivita v regionu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek dorazil do Saúdské Arábie, kde usiluje o posílení bezpečnostní spolupráce a prezentaci ukrajinských vojenských technologií prověřených bojem.
V pákistánském Islámábádu se mezitím očekává příjezd íránského ministra zahraničí, zatímco ve městě platí přísná bezpečnostní opatření a vyhlídky na mírové rozhovory mezi USA a Íránem zůstávají v nedohlednu. Napětí v oblasti podtrhuje i fakt, že Hormuzským průlivem projelo za posledních 24 hodin pouze pět lodí.
Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší se během slyšení v Senátu pokusil obhájit matematicky nesmyslná tvrzení prezidenta Donalda Trumpa o slevách na léky. Prezident opakovaně uvádí, že zajistil snížení cen léků na předpis o 400 až 1 500 procent, což je z logického i matematického hlediska nemožné.
