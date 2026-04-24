Vyloučit člena NATO nejde, varují právníci. Ničeho se nebojíme, reaguje Sánchez

Libor Novák

24. dubna 2026 12:54

Foto: FB / Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Španělský premiér Pedro Sánchez v pátek během summitu lídrů EU na Kypru odmítl zprávy o tom, že by Spojené státy mohly kvůli nedostatečné podpoře ve válce s Íránem usilovat o pozastavení členství Španělska v NATO. Sánchez v reakci na uniklý e-mail z Pentagonu prohlásil, že v této věci nemá žádné obavy a že Madrid své závazky vůči alianci plní v plném rozsahu.

Premiér novinářům sdělil, že postoj španělské vlády je naprosto jasný: cílem je absolutní spolupráce s ostatními spojenci, ovšem vždy v přísném souladu s mezinárodním právem. Svými slovy se tak snažil rozptýlit pochybnosti o pevnosti spojenectví, které v posledních dnech vyvolaly informace o úvahách americké administrativy Donalda Trumpa.

Sánchez se odmítl detailně vyjadřovat ke konkrétnímu obsahu uniklého dokumentu, o němž jako první informovala agentura Reuters. Zdůraznil, že jeho vláda nemá ve zvyku komentovat neoficiální e-mailovou komunikaci, a soustředí se pouze na oficiální dokumenty a diplomatické pozice, které v tomto případě ze strany Spojených států nebyly předloženy.

Uniklý dokument Pentagonu, který vyvolal mezinárodní rozruch, popisuje sérii možných odvetných opatření, jež by administrativa mohla přijmout vůči spojencům, které Washington považuje za „problematické“ nebo nedostatečně aktivní v íránském konfliktu. Americkou administrativu podle všeho irituje neochota spojenců poskytnout přístup k vojenským základnám či povolit přelety pro operace vedené proti Íránu.

Španělsko je v e-mailu označeno jako jedna ze zemí, na kterou by se měla zaměřit pozornost, a to i kvůli tomu, že Madrid odmítl americkým letadlům povolit využívání společně provozovaných základen pro útoky na Írán. Kromě Španělska se terčem nátlaku stala také Velká Británie, u níž se zvažovalo přehodnocení amerického postoje k britským nárokům na Falklandské ostrovy, což by představovalo zásadní eskalaci sporů mezi Washingtonem a Londýnem.

Navzdory tvrdé rétorice obsažené v uniklém e-mailu upozorňují vojenští experti a právníci na zásadní fakt: zakládací smlouva NATO neobsahuje žádný právní mechanismus, který by umožňoval pozastavení či vyloučení členského státu. Aliance pouze počítá s dobrovolným vystoupením, ke kterému je nutná roční výpovědní lhůta. Jakékoli pokusy o vyloučení člena by tak byly z právního hlediska neprůchodné.

Oana Lungescu, bývalá mluvčí NATO a odbornice na obrannou politiku, nad únikem vyjádřila značnou skepsi. Obsah e-mailů, které Washingtonem kolují, označila spíše za formu ideologického trollování než za skutečně připravovanou politiku. Podle ní není jasné, nakolik by měla být taková sdělení brána vážně, a varovala před přeceňováním podobných hrozeb. 

Pentagon zvažuje pozastavení členství Španělska v NATO. Nepomohlo s útoky proti Íránu

Pentagon zvažuje pozastavení členství Španělska v NATO. Nepomohlo s útoky proti Íránu

Americké ministerstvo obrany zvažuje možnost potrestat některé spojence v NATO, kteří podle Washingtonu dostatečně nepodpořili americké vojenské operace ve válce s Íránem. Podle interního e-mailu, o kterém informovala agentura Reuters, se mezi uvažovanými kroky objevuje například pozastavení členství Španělska v alianci či přehodnocení postoje k britským nárokům na Falklandské ostrovy. Tyto návrhy mají podle dostupných informací za cíl snížit očekávání evropských spojenců ohledně americké pomoci.
Evropa svůj jaderný arzenál nerozšíří ani kvůli Rusku, usnesly se státy NATO

Členské státy NATO znovu vyjádřily svou podporu Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (NPT). Aliance tak učinila v reakci na rostoucí tlak, kterému je v současné době kontrola jaderného zbrojení vystavena. Podle diplomatických zdrojů webu Politico schválili velvyslanci všech 32 členských zemí oficiální prohlášení, které potvrzuje závazek k těmto mezinárodním dohodám.

Zdroj: Libor Novák

