Turek se omluvil úředníkům za slova o parazitech a deratizaci. Podle politologů je hlupák a Motoristé školka

Libor Novák

25. dubna 2026 13:17

Filip Turek (Motoristé) na jednání vlády ČR (9.2.2026)
Filip Turek, vládní zmocněnec pro Green Deal, se v sobotním diskusním pořadu televize Nova omluvil úředníkům za svá nedávná vyjádření o parazitech a nutné deratizaci. Zdůraznil, že jeho slova nebyla mířena na řadové pracovníky ministerstev. Podle jeho vysvětlení se omluva týká všech, kteří si jeho dřívější prohlášení vyložili jako útok na svou osobu.

Turek ve svém vystoupení vysvětlil, že pod pojmem parazité neměl na mysli státní úředníky, ale aktivisty, kteří podle něj na ministerstva pronikli neoficiálními cestami. Tvrdí, že těchto lidí je na úřadech značný počet. Prohlásil, že se jeho tým na tyto osoby zaměřuje, identifikuje je a snaží se je zbavit přístupu k financím.

Podle zmocněnce mají v této věci dokonce k dispozici specialistu, který funguje jako detektiv. Turek uvedl, že mapují struktury těchto lidí a jejich vazby. Ujistil veřejnost, že v této činnosti hodlají pokračovat i nadále.

Výroky, které vyvolaly silnou vlnu nevole, pronesl Turek původně na oslavě internetové televize XTV. Tehdy hovořil o tom, že na čtyřech vybraných rezortech je množství progresivních a levicových elementů, které označil za parazity určené k deratizaci. Tento slovník následně vyvolal ráznou reakci ze strany odborářů, kteří v pátek pohrozili právními kroky.

Na kontroverzní rétoriku reagoval také premiér Andrej Babiš, který oznámil, že si o celé záležitosti hodlá v pondělí promluvit přímo s Turkem i s šéfem hnutí Motoristé Petrem Macinkou. Kriticky se k těmto slovům vyjádřil i předseda Sněmovny Tomio Okamura. K odmítavým reakcím se připojila rovněž ministryně financí Alena Schillerová a ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO.

Výroky Turka vyvolaly ostrou vlnu kritiky i mezi politology. V pořadu 360° na CNN Prima NEWS se do něj tvrdě opřeli odborníci Jan Kubáček a Lukáš Jelínek. Oba se shodli, že takový slovník je v demokratické společnosti zcela nepřijatelný a nebezpečně připomíná rétoriku totalitních režimů.

Politolog Jan Kubáček nešetřil tvrdými slovy a Turka označil za dvojnásobného hlupáka. Argumentoval tím, že jako vládní zmocněnec by měl znát historii a vědět, že podobná terminologie se používala v nacistickém Německu nebo během komunistických čistek v padesátých letech. Podle Kubáčka takovými výroky Turek cíleně provokuje a dokazuje, že postrádá úctu k dějinám státu.

Kubáček se zároveň domnívá, že tento styl komunikace poškodí volební preference hnutí Motoristé, které by se mohlo propadnout na hranici tří až čtyř procent. Podle něj si to uvědomují i političtí matadoři uvnitř hnutí, jako je Boris Šťastný, kteří se od Turkových slov začínají distancovat. Politolog věří, že tento typ rétoriky je pro běžného voliče nepřijatelný a ukazuje na neznalost politické kultury.

K ostré kritice se připojil i Lukáš Jelínek, podle kterého Turkovy výroky naznačují problematickou fascinaci nacistickou ideologií. Upozornil na to, že by se těmito slovy mohla začít zabývat i Poslanecká sněmovna. Jelínek zdůraznil, že Turek svým vyjádřením cílí na konkrétní skupiny lidí na základě jejich politického přesvědčení, což podle něj může hraničit s porušením právního řádu.

Jelínek celou situaci kolem působení Filipa Turka a dalších kolegů ve Strakově akademii přirovnal k exkurzi mateřské školy. Podle něj se Motoristé opakovaně dostávají do podobně kontroverzních situací, které vyvolávají pochybnosti o jejich politické kompetenci. Podle obou oslovených politologů takové chování nesvědčí o seriózní vládní práci.

včera

OBRAZEM: Grolich má ambice stát se premiérem. Prvním místopředsedou lidovců byl zvolen Činčila

Filip Turek Glosa

Turkovy výroky jsou testem české společnosti

Poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek (za Motoristy sobě) označil část pracovníků státní správy za „parazity“. Avizoval, že strana, jejímž zůstává čestným prezidentem, se je rozhodla „deratizovat“. Znepokojivost situace prohlubuje skutečnost, že Turek dehumanizační rétoriku, která připomíná slovník nechvalně známého díla Mein Kampf nacistického vůdce Adolfa Hitlera, aplikoval na politicky definovanou skupinu. To, zda své výroky ustojí, může určit směřování české společnosti. 

Filip Turek, vládní zmocněnec pro Green Deal, se v sobotním diskusním pořadu televize Nova omluvil úředníkům za svá nedávná vyjádření o parazitech a nutné deratizaci. Zdůraznil, že jeho slova nebyla mířena na řadové pracovníky ministerstev. Podle jeho vysvědčení se omluva týká všech, kteří si jeho dřívější prohlášení vyložili jako útok na svou osobu.

před 2 hodinami

Stanislav Přibyl

Přibyl přijal funkci arcibiskupa. Mezi hosty nechyběl prezident a politici

V pražské katedrále svatého Víta na Pražském hradě se v sobotu dopoledne odehrála historická událost, která přilákala stovky významných hostů. Slavnostní liturgie, zahájená v jedenáct hodin, se stala dějištěm uvedení do úřadu nového pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. Celý obřad provázela vznešená atmosféra podtržená zvukem největšího českého zvonu Zikmunda.

před 3 hodinami

USS George H. W. Bush

Trump poslal k Íránu třetí letadlovou loď

Americká armáda potvrdila, že do oblasti Blízkého východu dorazila v pořadí již třetí letadlová loď. Podle vojenských analytiků jde o nejvyšší počet amerických plavidel této třídy nasazených v regionu za posledních více než dvacet let. Tento krok přichází v době, kdy napětí mezi Washingtonem a Teheránem neustále roste.

před 4 hodinami

Jared Kushner, zeť Donalda Trumpa

Trump poslal Witkoffa a Kushnera do Pákistánu, aby se pokusili obnovit jednání s Íránem

Prezident Donald Trump vysílá své blízkovýchodní vyjednavače Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Pákistánu, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války s Íránem. Tato válka trvá již téměř osm týdnů a Bílý dům potvrdil, že cílem mise je setkání s íránským ministrem zahraničí Abbásem Araghčím v Islámábádu. Administrativa vyjádřila naději, že se podaří vést produktivní rozhovor a posunout vyjednávání směrem k dohodě.

před 5 hodinami

před 7 hodinami

včera

včera

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Bořil zná trest za výstup vůči sudímu. Slavii po zbytek sezóny nepomůže

U Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) se po týdnu opět řešil další prohřešek, jehož autorem byl slávistický fotbalista. Zatímco minule byl v centru pozornosti útočník Tomáš Chorý kvůli údajnému plivnutí na plzeňského Sampsona Dweha, tento čtvrtek dorazil na slyšení jeho spoluhráč Jan Bořil. V závěru posledního ligového zápasu v Hradci Králové ztratil nervy a vyhrožoval coby smyslu zbavený rozhodčímu Daliboru Černému. Ten mu dal druhou žlutou a následně červenou kartu. Oproti Chorému, který od disciplinárky odešel jen s jednozápasovým trestem, byl trest pro Bořila vyměřen na sedm zápasů. Slavii tak v boji o titul již nepomůže.

včera

včera

včera

Prezident Trump promluvil na společném zasedání Kongresu

Trump uzemnil prince Harryho, snažil se radit Američanům

Princ Harry překvapivě zavítal na válkou zmítanou Ukrajinu, odkud se rozhodl radit americkému prezidentovi. Donald Trump si to ale nenechal líbit. Šéf Bílého domu prohlásil, že je větším mluvčím Britů než Harry, upozornila BBC. 

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Wolverhampton má jistý sestup z Premier League. Zůstane Krejčí, nebo ho zlanaří PSG?

Zatímco na špici tabulky anglické Premier League zdaleka není šest kol před koncem sezóny nic jasného, ve spodku je už alespoň o jednom o sestupujícím rozhodlo. Je jím dlouhodobě skomírající Wolverhamtpon, o čemž rozhodla nejen jeho prohra 0:3 s Leedsem, ale i pondělní bezbranková remíza West Hamu s Crystal Palace. Zůstane tak beznadějně poslední a nic se na tom nezmění. Tuto zprávu dost možná nepřivítalo příliš mnoho českých fanoušků, jelikož právě za Wolverhampton nastupuje kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí.

včera

Jan Grolich Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Grolich má ambice stát se premiérem. Prvním místopředsedou lidovců byl zvolen Činčila

Lidovci si na svém sjezdu v Ostravě zvolili nové vedení, od kterého si členská základna slibuje restart strany potýkající se s nízkými preferencemi kolem tří procent. Novým předsedou se stal jihomoravský hejtman Jan Grolich, který získal důvěru 233 z 266 hlasujících delegátů. V čele KDU-ČSL tak střídá dosavadního předsedu Marka Výborného.

včera

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

Do údajné snahy USA o vyloučení Španělska se vložilo NATO

Severoatlantická aliance potvrdila, že její zakládací smlouva neobsahuje žádné ustanovení, které by umožňovalo pozastavení či vyloučení členského státu. Reagovala tak na zprávy o uniklém e-mailu z Pentagonu, podle něhož by Spojené státy mohly chtít potrestat Španělsko za jeho postoj k válce v Íránu.

včera

Jan Grolich Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Novým předsedou KDU-ČSL se stal jihomoravský hejtman Jan Grolich

Jihomoravský hejtman Jan Grolich se stal novým předsedou KDU-ČSL. Na sjezdu v Ostravě nahradil v čele lidovců Marka Výborného. Grolich byl jediným kandidátem, přičemž jeho volba proběhla hladce s výraznou podporou 233 ze 266 hlasujících delegátů. Svým spolustraníkům jasně vzkázal, že strana už nechce jen pasivně přežívat, ale má ambici vyhrávat.

včera

Sjezd KDU-ČSL Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Na sjezdu KDU-ČSL vystoupil významný běloruský disident Paval Sieviaryniec

Významná postava běloruského disentu a křesťanskodemokratické politiky Paval Sieviaryniec se stal hostem nadcházejícího sjezdu KDU-ČSL v Ostravě. Během této akce převzal prestižní ocenění za svůj dlouholetý přínos v oblasti lidských práv a evropské křesťanské politiky, a to pod záštitou think-tanku IKDP.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump v souvislosti s Íránem promluvil o použití jaderných zbraní

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek prohlásil, že v probíhajícím konfliktu s Íránem nepoužije jaderné zbraně. Během tiskového brífinku v Bílém domě zdůraznil, že k dosažení vojenských cílů postačují konvenční prostředky, kterými americká armáda íránské síly již značně oslabila.

včera

Vyloučit člena NATO nejde, varují právníci. Ničeho se nebojíme, reaguje Sánchez

Španělský premiér Pedro Sánchez v pátek během summitu lídrů EU na Kypru odmítl zprávy o tom, že by Spojené státy mohly kvůli nedostatečné podpoře ve válce s Íránem usilovat o pozastavení členství Španělska v NATO. Sánchez v reakci na uniklý e-mail z Pentagonu prohlásil, že v této věci nemá žádné obavy a že Madrid své závazky vůči alianci plní v plném rozsahu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy