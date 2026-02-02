Papež jmenoval novým pražským arcibiskupem Stanislava Přibyla

Současný arcibiskup Jan Graubner, který úřad zastával od května 2022, na jaře definitivně skončí. Sedmasedmdesátiletý duchovní sice podal rezignaci již před dvěma lety po dosažení kanonického věku, ale papež ho tehdy požádal, aby ve funkci ještě setrval.

Nástupcem Jana Graubnera se stane dosavadní litoměřický biskup Stanislav Přibyl. Toto jmenování oznámil Svatý stolec symbolicky na svátek Hromnic, tedy na svátek Uvedení Páně do chrámu. Oficiálně se nový primas český ujme svého úřadu 25. dubna, v den svátku svatého Vojtěcha, který je hlavním patronem pražské arcidiecéze.

Jan Graubner opouští úřad po necelých čtyřech letech, během nichž musel řešit i vnitro-církevní spory. Známý je především jeho střet s knězem Markem Orko Váchou, kterého odvolal z akademické farnosti kvůli sloužení mše v hospodě. Graubner se také zapsal do povědomí oceněním svého předchůdce Dominika Duky, kterého popsal jako výrazného bojovníka za svobodu v dnešní společnosti.

Nový arcibiskup Stanislav Přibyl představuje pro církev nástup nové generace. Ve svých čtyřiapadesáti letech se stává nejmladším pražským arcibiskupem za posledních více než sto let. Přibyl je pražským rodákem a členem kongregace redemptoristů, přičemž v minulosti vedl pražskou charitu a působil jako generální sekretář České biskupské konference.

Kromě hlubokého teologického vzdělání, které stvrdil doktorátem na Katolické teologické fakultě UK, disponuje Přibyl i znalostmi z ekonomické sféry. V roce 2019 dokončil magisterské studium v oboru finance a management. Tato kombinace duchovního vhledu a praktického smyslu pro správu majetku je pro řízení největší české diecéze považována za velkou výhodu.

Proces výběru nového arcibiskupa podléhal, jak je v katolické církvi zvykem, přísnému utajení. Hlavní roli v něm sehrál papežský nuncius Jude Thaddeus Okolo, který několik měsíců konzultoval vhodné kandidáty s duchovními i laiky. Výsledný seznam tří jmen, takzvané terno, poté putoval do Vatikánu k finálnímu posouzení papežem Lvem XIV.

Stanislav Přibyl přijal své jmenování podle oficiálního prohlášení s chvěním a vědomím velké odpovědnosti. Ve své budoucí misi se chce zaměřit na to, aby církev byla domovem pro všechny věřící a zůstala otevřená lidem dobré vůle. Zvláštní důraz hodlá klást na pomoc těm, kteří se ocitli na okraji společnosti.

Nuncius Okolo během procesu výběru důsledně dodržoval zásadu mlčenlivosti, aby chránil integritu všech zvažovaných kandidátů. Papežské tajemství, které tento proces obestírá, má zabránit tomu, aby neúspěšní kandidáti byli v očích veřejnosti jakkoli poškozeni. Jméno Stanislava Přibyla se však v kuloárech objevovalo jako horký favorit již delší dobu.

Historickou zajímavostí Graubnerova působení bylo i to, že šlo o vzácný případ střídání arcibiskupů mezi Čechami a Moravou. Jan Graubner před svým příchodem do Prahy dlouhá léta vedl olomouckou arcidiecézi. Jeho jmenování v roce 2022 bylo vnímáno jako stabilizační krok Vatikánu před nástupem mladšího nástupce.

Stanislav Přibyl není ve veřejném prostoru nováčkem. Díky svému působení v čele sekretariátu biskupské konference má bohaté zkušenosti s médii. Kromě teologie a financí se věnuje také dějinám výtvarného umění, v nichž získal v roce 2025 doktorát na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Symbolika Hromnic, kdy bylo jmenování oznámeno, odkazuje na uvedení malého Ježíše do jeruzalémského chrámu. Stejně tak je nyní Přibyl uváděn do chrámu svatého Víta, nejvýznamnější sakrální stavby v zemi. Datum intronizace na svatého Vojtěcha pak podtrhuje kontinuitu a úctu k tradicím pražského stolce.

Nástupem Stanislava Přibyla se očekává modernizace komunikace církve s veřejností a další rozvoj charitativních projektů. Jako 38. arcibiskup pražský bude muset navázat na odkaz svých předchůdců a zároveň hledat nové cesty, jak oslovit věřící v sekularizovaném českém prostředí.

