Dukův pohřeb povede Graubner. Režisér Strach bude číst z bible

Pražské arcibiskupství ve středu poodhalilo detaily posledního rozloučení s kardinálem Dominikem Dukou, které se uskuteční v sobotu 15. listopadu. Během obřadu promluví například režisér Jiří Strach. Do svatovítské katedrály mohou dorazit i obyčejní věřící.
"Kardinál Dominik Duka, emeritní arcibiskup pražský, zemřel nad ránem v úterý 4. listopadu 2025. Pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner vyzývá k modlitbám a zve věřící pražské arcidiecéze i všechny, kteří měli pana kardinála Duku rádi a vážili si ho k poslednímu rozloučení," uvedlo arcibiskupství na webu.
Potvrdilo zároveň, že pohřební obřad se uskuteční v sobotu 15. listopadu od 11 hodin ve svatovítské katedrále pod vedením arcibiskupa Graubnera. Důležitou roli bude mít také apoštolský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo.
V rámci zádušní mše zazní Requiem b-moll, Op. 89 od Antonína Dvořáka. Zatím neurčenou skladbu zahraje houslista Jaroslav Svěcený. Úryvek z Bible přednese režisér Jiří Strach. Do liturgie mají být zapojeni další přátelé a blízcí zesnulého. Pohřeb bude vysílat Česká televize.
Arcibiskupství zároveň vyzvalo ústavní činitele, další autority či blízké a spolupracovníky kardinála Duky, aby v případě zájmu o účast kontaktovali Arcibiskupský sekretariát. Věnce a květiny je třeba dopravit do Zikmundovy kaple s předstihem v pátek od 13 do 16 hodin.
Poutníkům bude vyhrazena nová část katedrály, kde budou umístěny obrazovky. Lidé mají přijít jedním z veřejných přístupů na Pražský hrad, vstup do katedrály bude možný vchodem vlevo při pohledu na průčelí mezi 9:45 a 10:45. V případě, že se katedrála zaplní, bude možné sledovat obřad na velkoplošné obrazovce také v kapitulním kostele Všech svatých, kde bude podáváno i svaté přijímání.
O kardinálově úmrtí informovalo pražské arcibiskupství. Duka podle spolupracovníků zemřel tři hodiny po půlnoci z úterý na středu. "Kéž mu nekonečně milosrdný Bůh otevře svou náruč a naplní ho svou láskou a blažeností," uvedlo arcibiskupství. Kardinál bude po smutečním obřadu uložen v hrobce arcibiskupů v kapli svatého Víta ve svatovítské katedrále.
Duka byl v letech 2010 až 2022 arcibiskupem pražským a primasem českým, vyvrcholila tak jeho kariéra duchovního. Dříve byl provinciálem České provincie dominikánů, královéhradeckým biskupem či apoštolským administrátorem litoměřické diecéze. Za minulého režimu byl vězněm, v Plzni na Borech seděl ve stejnou dobu i Václav Havel.
Dominik Duka , Katedrála sv. Víta Praha , Církev , Jan Graubner (olomoucký arcibiskup)
Zdroj: Libor Novák