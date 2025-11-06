Dukův pohřeb povede Graubner. Režisér Strach bude číst z bible

Jan Hrabě

Jan Hrabě

6. listopadu 2025 14:32

Dominik Duka
Dominik Duka Foto: dominikduka.cz

Pražské arcibiskupství ve středu poodhalilo detaily posledního rozloučení s kardinálem Dominikem Dukou, které se uskuteční v sobotu 15. listopadu. Během obřadu promluví například režisér Jiří Strach. Do svatovítské katedrály mohou dorazit i obyčejní věřící. 

"Kardinál Dominik Duka, emeritní arcibiskup pražský, zemřel nad ránem v úterý 4. listopadu 2025. Pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner vyzývá k modlitbám a zve věřící pražské arcidiecéze i všechny, kteří měli pana kardinála Duku rádi a vážili si ho k poslednímu rozloučení," uvedlo arcibiskupství na webu.

Potvrdilo zároveň, že pohřební obřad se uskuteční v sobotu 15. listopadu od 11 hodin ve svatovítské katedrále pod vedením arcibiskupa Graubnera. Důležitou roli bude mít také apoštolský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo. 

V rámci zádušní mše zazní Requiem b-moll, Op. 89 od Antonína Dvořáka. Zatím neurčenou skladbu zahraje houslista Jaroslav Svěcený. Úryvek z Bible přednese režisér Jiří Strach. Do liturgie mají být zapojeni další přátelé a blízcí zesnulého. Pohřeb bude vysílat Česká televize.

Arcibiskupství zároveň vyzvalo ústavní činitele, další autority či blízké a spolupracovníky kardinála Duky, aby v případě zájmu o účast kontaktovali Arcibiskupský sekretariát. Věnce a květiny je třeba dopravit do Zikmundovy kaple s předstihem v pátek od 13 do 16 hodin. 

Poutníkům bude vyhrazena nová část katedrály, kde budou umístěny obrazovky. Lidé mají přijít jedním z veřejných přístupů na Pražský hrad, vstup do katedrály bude možný vchodem vlevo při pohledu na průčelí mezi 9:45 a 10:45. V případě, že se katedrála zaplní, bude možné sledovat obřad na velkoplošné obrazovce také v kapitulním kostele Všech svatých, kde bude podáváno i svaté přijímání.

O kardinálově úmrtí informovalo pražské arcibiskupství. Duka podle spolupracovníků zemřel tři hodiny po půlnoci z úterý na středu. "Kéž mu nekonečně milosrdný Bůh otevře svou náruč a naplní ho svou láskou a blažeností," uvedlo arcibiskupství. Kardinál bude po smutečním obřadu uložen v hrobce arcibiskupů v kapli svatého Víta ve svatovítské katedrále. 

Duka byl v letech 2010 až 2022 arcibiskupem pražským a primasem českým, vyvrcholila tak jeho kariéra duchovního. Dříve byl provinciálem České provincie dominikánů, královéhradeckým biskupem či apoštolským administrátorem litoměřické diecéze. Za minulého režimu byl vězněm, v Plzni na Borech seděl ve stejnou dobu i Václav Havel. 

před 4 hodinami

Zeman podstoupil další operaci. Je stabilizovaný, uvedla manželka

Související

Více souvisejících

Dominik Duka Katedrála sv. Víta Praha Církev Jan Graubner (olomoucký arcibiskup)

Aktuálně se děje

před 8 minutami

Dominik Duka

Dukův pohřeb povede Graubner. Režisér Strach bude číst z bible

Pražské arcibiskupství ve středu poodhalilo detaily posledního rozloučení s kardinálem Dominikem Dukou, které se uskuteční v sobotu 15. listopadu. Během obřadu promluví například režisér Jiří Strach. Do svatovítské katedrály mohou dorazit i obyčejní věřící. 

před 50 minutami

Čínský prezident Si Ťin-pching

Fentanyl, opium, ponížení. Vztahy USA a Číny ovlivňují události z předminulého století

Současné čínsko-americké vztahy nejsou jen výsledkem ekonomické rivality či sporů o technologie, ale pokračováním mnohem staršího příběhu o moci, ponížení a snaze o morální převahu. V čínském historickém vědomí stále rezonuje trauma opiových válek, kdy Západ donutil říši Čching otevřít své trhy pod vojenským tlakem. Dnešní napětí kolem fentanylu, obchodu a sankcí tuto paměť znovu oživuje. Stejně jako tehdy nejde jen o obchod, ale o otázku důstojnosti a o to, kdo má právo určovat pravidla světového řádu.

Aktualizováno před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 3 hodinami

Tomio Okamura

Okamura může na jednu věc zapomenout, vysvětluje BIS

Poslanecká sněmovna má od středy nového šéfa. Po Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) zaujal nejvyšší funkci v rámci dolní komory parlamentu Tomio Okamura (SPD). K informacím zpravodajských služeb by se každopádně dostat neměl, zdůraznila Bezpečnostní informační služba (BIS). 

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Miloš Zeman

Zeman podstoupil další operaci. Je stabilizovaný, uvedla manželka

Česko se dozvědělo, v čem spočívá nynější hospitalizace bývalého prezidenta Miloše Zemana. Předchůdce současné hlavy státu se v motolské nemocnici podrobil operace, prozradil jemu blízký člověk. Podle někdejší první dámy Ivany Zemanové je exprezident ve stabilizovaném stavu. 

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

včera

Ruská armáda, ilustrační fotografie

Válka se pro Ukrajinu nevyvíjí dobře. Situace v klíčovém Pokrovsku je kritická

Ruské jednotky zjevně zesilují tlak na strategické město Pokrovsk na východní Ukrajině. Ve zničeném městě propukly prudké pouliční boje, přičemž vojenští analytici hovoří o výrazném zhoršení situace pro ukrajinské obránce. Události na frontě se odehrávají souběžně s vyhrocením jaderné rétoriky mezi Moskvou a Washingtonem, neboť Kreml oznámil, že zváží obnovení testů jaderných zbraní.

Aktualizováno včera

Tomio Okamura byl zvolen novým předsedou Poslanecké sněmovny Prohlédněte si galerii

Tomio Okamura byl zvolen šéfem Sněmovny. Místopředsedy jsou Nacher a Barták

Poslanci Poslanecké sněmovny ve středu zvolili Tomia Okamuru (SPD) do funkce předsedy dolní komory Parlamentu. Okamura získal v tajné volbě 107 hlasů ze 197 odevzdaných, čímž těsně překonal potřebnou většinu. Jeho protikandidát, lidovec Jan Bartošek, získal podporu 81 poslanců. Zvolením předsedy se uzavřel první zásadní bod ustavující schůze a nově vznikající koalice tak prosadila svého klíčového kandidáta.

včera

Hackeři, ilustrační foto

Rusko chce Západ finančně vyčerpat. Kremlem podporovaní hackeři útočí na města i úřady

Rusko vede proti Západu agresivní válku v takzvané šedé zóně, která sice nezahrnuje přímý vojenský konflikt, ale jejímž cílem je finančně nás vyčerpat. Státem podporovaní hackeři a další aktéři s vazbami na Kreml systematicky útočí na západní města, vládní úřady a podniky, čímž jim způsobují obrovské finanční ztráty. Tyto cílené útoky mají za následek zvyšování nákladů na provoz a pojištění, čímž se prodražuje podnikání v západních zemích, píše Politico.

včera

Schůze Poslanecké sněmovny

Znám ho nejdéle. U nás SPD nikdo nevolí, Tomio je labilní a bezpečnostní hrozba, varoval Hayato Okamura

Poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura pronesl v Poslanecké sněmovně emocionální a nečekaně osobní projev, ve kterém důrazně varoval své kolegy před volbou jeho mladšího bratra, šéfa SPD Tomia Okamury, do pozice předsedy dolní komory parlamentu. Hayato Okamura neváhal Tomia označit za „vážnou bezpečnostní hrozbu“ a zpochybnit jeho morální pevnost i osobní stabilitu.

včera

Schůze Poslanecké sněmovny Prohlédněte si galerii

Proti Okamurovi se bouří polovina Sněmovny. Hledá se "8 statečných"

Ustavující schůze Poslanecké sněmovny pokračuje ve středu volbou nového předsedy dolní komory. Nová koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů, která se opírá o většinu 108 poslaneckých hlasů, prosazuje do čela Tomia Okamuru, šéfa hnutí SPD. Jeho protikandidátem je lidovec Jan Bartošek. Volba, která by měla potvrdit politickou dohodu nové koalice, vyvolala ostrou kritiku a varování ze strany poslanců končící vládní pětikoalice. Schůze byla na úvod zahájena minutou ticha za zesnulého kardinála Dominika Duku.

včera

Přípravy na COP30

Konference, která ve světě nemá obdoby. Na COP30 míří vědci, aktivisté, obránci i domorodci z celého světa

Do brazilského města Belém míří z různých směrů několik lodních flotil, které tvoří domorodí lídři, ekologičtí aktivisté a obránci lesů. Jejich cílem je zajistit, aby se nadcházející klimatický summit COP30 stal událostí, která se bude lišit od autoritářských a korporacemi ovládaných konferencí minulosti, jako byly Dubaj a Ázerbájdžán. Cestovatelé, kteří se plaví na palubě lodí sloužících zároveň jako ubytování, usilují o to, aby Brazílie dodržela slib a dala fundamentální roli občanské společnosti v tlaku na ambicióznější klimatická jednání.

včera

Dovoz a vývoz zboží

Co když soud zatrhne Trumpova cla? Bílý dům se připravuje na plán B

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa projevuje před středečním slyšením u Nejvyššího soudu velkou sebedůvěru, že soudci potvrdí jeho rozsáhlé pravomoci uvalovat cla. Přesto se poradci Bílého domu po celé týdny připravovali na „Plán B“ pro případ, že soud rozhodne proti Trumpově snaze využít k tarifům Zákon o mezinárodních mimořádných ekonomických pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Tyto tarify tvoří základ jeho ekonomické agendy v druhém funkčním období a Bílý dům je považuje za klíčový nástroj k tlaku na obchodní partnery.

včera

Aktualizováno včera

Nově zvolená Sněmovna si vybírá vedení. Okamura je bezpečnostní riziko, varují politici

V Poslanecké sněmovně se rozhořela ostrá debata před volbou nového předsedy, na kterou byli navrženi Tomio Okamura (SPD) a Jan Bartošek (KDU-ČSL). Jednání bylo na návrh poslankyně Taťány Malé (ANO) prodlouženo i po 21. hodině kvůli vysokému počtu přihlášených do rozpravy.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy