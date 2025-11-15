Česko se loučí s kardinálem Dominikem Dukou zádušní mší ve Svatovítské katedrále

V sobotu se v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě koná poslední rozloučení s kardinálem Dominikem Dukou, emeritním arcibiskupem pražským. Duka zemřel 4. listopadu ve věku 82 let. Zádušní mše, která začíná v 11 hodin, bude celebrována současným pražským arcibiskupem Janem Graubnerem. Vedle široké veřejnosti se obřadu účastní i řada významných osobností z veřejného života.
Liturgii, která začíná v 11:00 hodin, předcházel smuteční průvod vycházející z Arcibiskupského paláce v 10:45. Během rekviem b-moll, které zazní v katedrále, vystoupí s úryvkem z Bible režisér Jiří Strach.
Posledního rozloučení se zúčastní i prezident Petr Pavel a jeho předchůdci Miloš Zeman a Václav Klaus, přičemž druhý jmenovaný přednese při obřadu proslov. Pražské arcibiskupství oznámilo, že do liturgie budou zapojeni i přátelé a blízcí zesnulého.
Veřejnost se mohla s kardinálem rozloučit již během čtvrtka a pátku, kdy byla rakev s jeho ostatky vystavena v Kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě.
Dnešní liturgie začíná netradičně přeletem letounu Vzdušných sil Armády ČR nad svatovítskou katedrálou ve tvaru kříže. Armádní letci tak vzdávají čest kardinálovi, který modré uniformy choval v úctě již od mládí, neboť jeho otec sloužil jako letec u RAF v Anglii.
Ostatky kardinála Dominika Duky spočinou v hrobce Nové arcibiskupské kaple, která se nachází v levé boční lodi dostavěné části katedrály. Dosud zde nalezlo místo posledního odpočinku pět osobností, včetně kardinálů Františka Tomáška a Miloslava Vlka.
Během smutečního průvodu, který bude následovat po bohoslužbě, zazní na přání zesnulého část opery Nabucco, a to sborová scéna židovských zajatců v Babylónii. Průvod bude doprovázen 27 údery zvonu Zikmund, které symbolizují počet let biskupské služby Dominika Duky.
Na pohřbu se dočasně rozezní i nové svatovítské varhany, ačkoliv se měly poprvé představit až v červnu následujícího roku. Symbolickými tóny tak vyprovodí na poslední cestu kardinála, který stál u jejich zrodu.
Rakev ponese celkem osm mužů, včetně pražského pomocného biskupa Zdeňka Wasserbauera a europoslance Alexandra Vondry. Ten byl Dlouholetým přítelem kardinála a rovněž bývalým ministrem zahraničí a obrany.
Zdroj: Libor Novák