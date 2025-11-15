Česko se loučí s kardinálem Dominikem Dukou zádušní mší ve Svatovítské katedrále

Libor Novák

15. listopadu 2025 10:50

Zemřel Dominik Duka.
Zemřel Dominik Duka. Foto: dominikduka.cz

V sobotu se v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě koná poslední rozloučení s kardinálem Dominikem Dukou, emeritním arcibiskupem pražským. Duka zemřel 4. listopadu ve věku 82 let. Zádušní mše, která začíná v 11 hodin, bude celebrována současným pražským arcibiskupem Janem Graubnerem. Vedle široké veřejnosti se obřadu účastní i řada významných osobností z veřejného života.

Liturgii, která začíná v 11:00 hodin, předcházel smuteční průvod vycházející z Arcibiskupského paláce v 10:45. Během rekviem b-moll, které zazní v katedrále, vystoupí s úryvkem z Bible režisér Jiří Strach.

Posledního rozloučení se zúčastní i prezident Petr Pavel a jeho předchůdci Miloš Zeman a Václav Klaus, přičemž druhý jmenovaný přednese při obřadu proslov. Pražské arcibiskupství oznámilo, že do liturgie budou zapojeni i přátelé a blízcí zesnulého.

Veřejnost se mohla s kardinálem rozloučit již během čtvrtka a pátku, kdy byla rakev s jeho ostatky vystavena v Kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě.

Dnešní liturgie začíná netradičně přeletem letounu Vzdušných sil Armády ČR nad svatovítskou katedrálou ve tvaru kříže. Armádní letci tak vzdávají čest kardinálovi, který modré uniformy choval v úctě již od mládí, neboť jeho otec sloužil jako letec u RAF v Anglii.

Ostatky kardinála Dominika Duky spočinou v hrobce Nové arcibiskupské kaple, která se nachází v levé boční lodi dostavěné části katedrály. Dosud zde nalezlo místo posledního odpočinku pět osobností, včetně kardinálů Františka Tomáška a Miloslava Vlka.

Během smutečního průvodu, který bude následovat po bohoslužbě, zazní na přání zesnulého část opery Nabucco, a to sborová scéna židovských zajatců v Babylónii. Průvod bude doprovázen 27 údery zvonu Zikmund, které symbolizují počet let biskupské služby Dominika Duky.

Na pohřbu se dočasně rozezní i nové svatovítské varhany, ačkoliv se měly poprvé představit až v červnu následujícího roku. Symbolickými tóny tak vyprovodí na poslední cestu kardinála, který stál u jejich zrodu.

Rakev ponese celkem osm mužů, včetně pražského pomocného biskupa Zdeňka Wasserbauera a europoslance Alexandra Vondry. Ten byl Dlouholetým přítelem kardinála a rovněž bývalým ministrem zahraničí a obrany.

Nad Českem se může objevit polární záře. Už druhý den za sebou

Dominik Duka

Duka bojoval, měl zaťaté pěsti, prozradila dominikánská sestřička

Poslední dny života strávil zesnulý kardinál Dominik Duka v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. Vrátil se tam po třech dnech, které po předchozí hospitalizaci strávil doma. Svědectví o posledních chvílích duchovního mezi námi poskytla jedna z dominikánských sester. 

Dominik Duka

před 16 minutami

Lubomír Metnar

Jak se rodí vláda? Ministerské posty mají dostat Metnar a Zůna

Do čela Ministerstva vnitra se má postavit Lubomír Metnar (za hnutí ANO), bývalý policista a dřívější ministr obrany. Podle informací serveru Novinky zamíří na pozici ministra obrany jako nominant SPD generál ve výslužbě Jaromír Zůna. Ten se v minulosti ucházel o funkci náčelníka generálního štábu a působil také jako vojenský přidělenec v Číně.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Boris Pistorius, ministr obrany Německa

Evropští ministři obrany v Berlíně slíbili Ukrajině dlouhodobou podporu

Přední evropští představitelé obrany využili setkání v Berlíně v pátek 14. listopadu 2025 k vyslání jednotného signálu podpory Ukrajině. Hlavními body jednání byly závazek k neomezené podpoře Kyjeva, narůstající hybridní hrozby proti Evropě a odhodlání nejsilnějších vojenských mocností kontinentu převzít větší zodpovědnost za vlastní bezpečnost, zatímco válka vstupuje do další náročné zimy.

před 3 hodinami

Prezident Trump

BBC odmítla vyplatit odškodné. Trump zahájil právní kroky

Prezident Spojených států Donald Trump ohlásil, že zahájí právní kroky proti britské veřejnoprávní televizi BBC. Důvodem je způsob, jakým byl sestříhán jeho projev pro dokumentární pořad Panorama. Jeho rozhodnutí přichází poté, co se stanice omluvila, ale odmítla mu vyplatit finanční kompenzaci.

před 5 hodinami

včera

Jejich Veličenstva jsou vyfocena v Trůnním sále v Buckinghamském paláci.

Karel III. má 77. narozeniny. Krátce po zásadním rozhodnutí o bratrovi

Velká Británie je jako monarchie zemí některých zvláštních zvyků a dnešek je toho důkazem. Na den přesně před 77 lety se narodil současný král Karel III., ale jeho narozeniny už se letos slavily. Až dlouho po oslavě musel panovník učinit jedno zcela zásadní personální rozhodnutí. 

včera

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Dálniční známky v lednu zdraží. Možná naposledy, naznačují strany příští vlády

Je to jen několik dní, co ministerstvo dopravy oznámilo ceny dálničních známek pro příští rok. Potvrdilo tak, že se kvůli rozšíření dálniční sítě a růstu spotřebitelských cen opět zvýší. Možná to bude naposledy. Podle dostupných informací totiž v řadách koalice ANO, SPD a Motoristů panuje shoda na zrušení valorizace u dálničních kuponů. 

včera

včera

Francie, Paříž, ilustrační foto

Deset let od masakru v Bataclanu: Jak teroristické útoky změnily Francii?

Bezprostředně po teroristických útocích v Paříži, ke kterým došlo 13. listopadu 2015, vyhlásila francouzská vláda celostátní výjimečný stav. Tento stav poskytl úřadům rozsáhlé pravomoci k boji proti terorismu, a to na úkor některých občanských svobod. Deset let poté se část těchto výjimečných právních pravomocí stala součástí běžného zákona a byla zavedena ještě rozsáhlejší opatření pro sledování občanů.

včera

Uprchlíci, ilustrační foto

Británie se chystá na revoluci. Chce napodobit tvrdý dánský azylový model, jak ale ve skutečnosti vypadá?

Dánsko se snaží omezit počet žadatelů o azyl především udělováním pouze krátkodobého statusu, což je často citováno jako nejúčinnější opatření zavedené za poslední desetiletí. Před rokem 2015 měli uprchlíci v Dánsku původně povolen pobyt na pět až sedm let, po kterých se jejich povolení k pobytu automaticky stalo trvalým. Pravidla se dramaticky změnila před deseti lety, kdy do Evropy dorazil více než milion lidí prchajících před konflikty, převážně ze Sýrie, Afghánistánu, Iráku a Eritrey.

včera

včera

Bundeswehr, ilustrační fotografie

"Nežijeme v době míru." Německo chce vytvořit nejsilnější armádu v Evropě, 18leté pošle na prohlídku

Německá koaliční vláda se po měsících politických sporů dohodla na novém plánu vojenské služby, jehož cílem je navýšit počet vojáků. Nový model nařídí všem 18letým mužům vyplnit dotazník o jejich vhodnosti ke službě a od roku 2027 také podstoupit lékařskou prohlídku. Toto rozhodnutí přichází v době, kdy se Berlín snaží vytvořit nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Šéf největší německé zbrojovky Rheinmetall, Armin Papperger, vyjádřil přesvědčení, že by tohoto cíle mohlo být dosaženo během pěti let. Očekává se, že zákonodárci budou o plánu hlasovat do konce roku 2025.

včera

Kim Čong-Un

Sok-jol chtěl vyprovokovat Kim Čong-una. Měl posílat drony do Pchjongjangu

Jihokorejská prokuratura tvrdí, že tajné lety dronů z Jižní Koreje do samého srdce Pchjongjangu byly součástí plánu bývalého prezidenta Jun Sok-jola na vyprovokování severokorejského vůdce Kim Čong-una. Cílem mělo být vytvoření situace, která by ospravedlnila šokující vyhlášení stanného práva z loňského prosince. Prokurátoři v pondělí zveřejnili nové důkazy, které údajně potvrzují dřívější tvrzení Severní Koreje, že Jižní Korea v říjnu loňského roku vyslala drony k shození protirežimních letáků.

včera

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

Rusko po vzoru Ukrajiny zakládá vlastní Síly bezpilotních systémů

Rusko, inspirované úspěchem Ukrajiny, vytvořilo novou složku svých ozbrojených sil, která se má výhradně zaměřit na bezpilotní systémy (UAS). Tímto krokem Rusko následuje Ukrajinu, která svou vlastní jednotku bezpilotních systémů (USF) zřídila již v září 2024. V současné válce se bezpilotní letouny staly klíčovou vojenskou součástí na frontových liniích. Rusko tento měsíc oznámilo, že zformovalo Síly bezpilotních systémů pro dohled nad svou doktrínou a operacemi s drony.

včera

FSB (ruská kontrarozvědka)

Ruská tajná služba tvrdí, že zmařila ukrajinský pokus o atentát na vysoce postaveného úředníka

Ruská Federální bezpečnostní služba (FSB) oznámila, že se jí podařilo zabránit pokusu Ukrajiny o atentát na vysoce postaveného kremelského úředníka, ke kterému mělo dojít na území Ruska během jeho návštěvy hřbitova. Toto tvrzení přišlo v době, kdy obyvatelé Kyjeva zažili další těžkou noc pod smrtícími ruskými vzdušnými útoky, při nichž podle ukrajinských představitelů zahynuli nejméně čtyři lidé. FSB ve svém pátečním prohlášení uvedla, že se ukrajinské speciální služby pokoušely zaútočit na nejmenovaného, ale jako „jednoho z nejvýše postavených činitelů ruského státu“ popsaného úředníka. K útoku mělo dojít, když dotyčný navštěvoval hroby svých příbuzných na hřbitově nedaleko Moskvy.

včera

Maduro, Nicolas

Maduro se svého postu nevzdá. Američanům poslal jasný vzkaz

Venezuelský prezident Nicolás Maduro exkluzivně pro CNN v Caracasu během čtvrtečního shromáždění vyzval obyvatele Spojených států, aby se spojili s Venezuelou pro mír v Amerikách. Jeho prohlášení přichází v době zvýšeného napětí se Spojenými státy, které do Karibiku vyslaly válečné lodě, oficiálně zaměřené na plavidla údajně zapojená do obchodu s drogami z Venezuely. Caracas však tvrdí, že skutečným cílem Washingtonu je vynucená změna režimu.

včera

včera

BBC se omluvila Trumpovi, odškodné platit odmítá

BBC se omluvila Donaldu Trumpovi, prezidentovi Spojených států, za způsob, jakým byl upraven jeho projev z 6. ledna 2021 v rámci pořadu Panorama. Televizní stanice však striktně odmítla požadavek na zaplacení odškodného. Společnost uznala, že úprava videa v pořadu vyvolala mylný dojem, že Trump přímo vybízel k násilnému jednání. Z tohoto důvodu se rozhodla, že už pořad, který byl vysílán v roce 2024, nebude znovu odvysílán.

