OBRAZEM: Zazněly modlitby za Sněmovnu i dobré vztahy se Slovenskem. Česko se loučí s Dominikem Dukou

V sobotu se v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě konalo poslední rozloučení s kardinálem Dominikem Dukou, emeritním pražským arcibiskupem, který zemřel 4. listopadu ve věku 82 let. Zádušní mše, která začala v 11 hodin, byla celebrována současným pražským arcibiskupem Janem Graubnerem. Obřad vedl papežský nuncius Jude Thaddeus Okolo, přičemž do liturgie se zapojili i přátelé a blízcí zesnulého.
Posledního rozloučení se zúčastnilo mimořádné množství lidí, jak to krátce před začátkem obřadu komentoval arcibiskup Graubner. Kromě široké veřejnosti dorazila i řada významných osobností.
Přítomni byli prezident Petr Pavel a jeho předchůdci Miloš Zeman s manželkou Ivanou a Václav Klaus s manželkou Livií. Exprezident Klaus při obřadu vystoupil s proslovem. V chrámu seděli i ministři vlády v demisi jako Petr Hladík, Marek Výborný (oba KDU-ČSL) nebo Jana Černochová (ODS).
Nechyběl ani šéf ANO Andrej Babiš s místopředsedy Karlem Havlíčkem a Alenou Schillerovou, stejně jako předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a další poslanci a zástupci Senátu. Vedle českých a moravských biskupů se zúčastnili i církevní hodnostáři ze zahraničí.
Ve své homilii arcibiskup Jan Graubner vykreslil Dominika Duku jako muže cholerické povahy a bojovníka za svobodu a pravdu. Upozornil, že kardinál byl v současné, podle něj „zženštilé kultuře“, jasně rozeznatelný. Arcibiskup kriticky poznamenal, že společnost ztratila smysl pro otcovství, řád a odpovědnost. V pokračování ale zdůraznil, že Bůh má v sobě jak mužské, tak ženské znaky – je jak všemohoucí a spravedlivý Soudce, tak milující a soucitný Otec. Připomněl, že v dějinách se často soustředíme pouze na jeden aspekt, ale cílem zůstává vyváženost.
Arcibiskup Graubner sdílel osobní vzpomínky na Dukovu osobnost, když uvedl, že se s ním v posledních letech vídal téměř denně i při obyčejných činnostech. Nejvíce se mu do paměti vryla jeho ohromná sečtělost, úžasná paměť a schopnost dávat věci do souvislostí.
Během bohoslužby zazněly modlitby, které propojovaly duchovní a společenský rozměr. Jedna z modliteb prosila o „dary Ducha pro našeho prezidenta i nově ustavenou Poslaneckou sněmovnu“, se zvláštní prosbou za sestavení vlády, která bude odpovědně spravovat Českou republiku. Další modlitby byly věnovány křesťanům žijícím v nesvobodě, s cílem podpořit empatii, a také ochraně života a rodiny, čímž se zdůraznil význam tradic a hodnot, na kterých by měla společnost stát. Modlitbu za dobré vztahy mezi národy ve střední Evropě pronesl i bývalý slovenský ministr vnitra Vladimír Palko.
Liturgii předcházel smuteční průvod, který vyšel z Arcibiskupského paláce v 10:45. Samotná liturgie začala netradičním přeletem letounu Vzdušných sil Armády ČR nad katedrálou ve tvaru kříže. Armádní letci tak vzdali čest kardinálovi, který modré uniformy choval v úctě již od mládí, protože jeho otec sloužil jako letec u RAF v Anglii.
Během rekviem b-moll zazněl úryvek z Bible, který přečetl režisér a Dukův dlouholetý přítel Jiří Strach. Na závěr bohoslužby se symbolickými tóny rozezněly i nové svatovítské varhany, které se měly původně představit až příští rok a u jejichž zrodu kardinál stál.
Ostatky kardinála Dominika Duky spočinou v hrobce Nové arcibiskupské kaple v levé boční lodi dostavěné části katedrály. Kaple již slouží jako místo posledního odpočinku pro pět osobností, včetně kardinálů Františka Tomáška a Miloslava Vlka.
Rakev neslo celkem osm mužů, včetně pražského pomocného biskupa Zdeňka Wasserbauera a europoslance Alexandra Vondry, který byl Dukovým blízkým přítelem. Smuteční průvod, který následuje po bohoslužbě, doprovází 27 úderů zvonu Zikmund, které symbolizují počet let biskupské služby Dominika Duky.
Zazní také část opery Nabucco, a to sborová scéna židovských zajatců v Babylónii, což bylo přání zesnulého kardinála. Veřejnost se mohla s kardinálem rozloučit již během čtvrtka a pátku, kdy byla rakev s ostatky vystavena v Kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě.
Související
Česko se loučí s kardinálem Dominikem Dukou zádušní mší ve Svatovítské katedrále
Duka bojoval, měl zaťaté pěsti, prozradila dominikánská sestřička
Aktuálně se děje
před 12 minutami
OBRAZEM: Zazněly modlitby za Sněmovnu i dobré vztahy se Slovenskem. Česko se loučí s Dominikem Dukou
před 57 minutami
Jak se rodí vláda? Ministerské posty mají dostat Metnar a Zůna
před 2 hodinami
Česko se loučí s kardinálem Dominikem Dukou zádušní mší ve Svatovítské katedrále
před 3 hodinami
Evropští ministři obrany v Berlíně slíbili Ukrajině dlouhodobou podporu
před 4 hodinami
BBC odmítla vyplatit odškodné. Trump zahájil právní kroky
před 6 hodinami
Předpověď počasí na sváteční pondělí. Meteorologové naznačili, jak bude
včera
Karel III. má 77. narozeniny. Krátce po zásadním rozhodnutí o bratrovi
včera
Kriminalisté objasnili vraždu v Přelouči. Senior střílel z legálně držené zbraně
včera
Česko začalo regulovat psychomodulační látky
včera
Dálniční známky v lednu zdraží. Možná naposledy, naznačují strany příští vlády
včera
Primář z Domažlic odešel od soudu s výjimečným trestem. Odsedí si 28 let
včera
Deset let od masakru v Bataclanu: Jak teroristické útoky změnily Francii?
včera
Británie se chystá na revoluci. Chce napodobit tvrdý dánský azylový model, jak ale ve skutečnosti vypadá?
včera
Pokladna Ukrajiny se stále více tenčí. Merz pošle největší finanční balík od začátku války
včera
"Nežijeme v době míru." Německo chce vytvořit nejsilnější armádu v Evropě, 18leté pošle na prohlídku
včera
Sok-jol chtěl vyprovokovat Kim Čong-una. Měl posílat drony do Pchjongjangu
včera
Rusko po vzoru Ukrajiny zakládá vlastní Síly bezpilotních systémů
včera
Ruská tajná služba tvrdí, že zmařila ukrajinský pokus o atentát na vysoce postaveného úředníka
včera
Maduro se svého postu nevzdá. Američanům poslal jasný vzkaz
včera
Masivní ruský útok zasáhl všechny čtvrti Kyjeva, vyvolal požáry napříč hlavním městem
Rusko podniklo v časných ranních hodinách v pátek masivní kombinovaný útok na Kyjev, který vyvolal požáry a rozmetal sutiny napříč mnoha částmi hlavního města, jak uvedl starosta Vitali Kličko. V prohlášení uvedl, že v důsledku četných zásahů bylo zraněno nejméně 11 lidí a záchranné složky zasahovaly na mnoha místech.
Zdroj: Libor Novák