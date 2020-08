Lukašenko obhájil post prezidenta, volby se konaly v atmosféře strachu

Z takzvaných exit pollů rovněž vyplynulo, že opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská dostala jen 6,8 procenta hlasů.

Hlasování podle opozice doprovázely podvody, režim zakázal účast nezávislých pozorovatelů, zadrženo bylo velké množství novinářů i aktivistů. Cichanouská, 37letá učitelka, se rozhodla kandidovat místo svého manžela, vězněného opozičního blogera Sjarheje Cichanouského.

V zemi dnes přestal fungovat internet a v ulicích Minsku byli rozmístěni vojáci a vojenské automobily.

As you could see, thousands of soldiers, policemen on Minsk streets right now. It's like the military parade: we can see water cannons, tanks, armored vehicles, military jeeps. However, it doesn't mean they will be used today. The primary goal is to frighten pic.twitter.com/xgtVI46775