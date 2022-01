Moskva podle politologa nevidí Němce a EU jako partnery v ukrajinské krizi

Řekl také, že od Ruska lze očekávat další vyhrocení ukrajinské krize a také snahy prohloubit spory a nejednotu německé vlády v postojích vůči Moskvě.

Rusko tento týden jednalo o Ukrajině a bezpečnostních zárukách s USA a Severoatlantickou aliancí a také v rámci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Ze setkání ale nevzešly podle Meistera závěry, které by Moskva chtěla.

"Nyní je otázkou, co bude dál. Myslím, že útok na Ukrajinu není nepravděpodobný," řekl Meister, který v DGAP vede program mezinárodního řádu a demokracie. Poznamenal, že případný útok nemusí mít podobu rozsáhlé invaze. "Může jít třeba o jižní část k vytvoření koridoru na (anektovaný ukrajinský poloostrov) Krym a zajištění tamních dodávek vody. Dovedu si dobře představit kybernetické útoky, výpady hackerů, vojenská cvičení, lze čekat provokace a další zvyšování tlaku," myslí si německý politolog.

Zdůraznil, že Evropany Rusové nevidí jako partnery, se kterými chtějí o krizi jednat. "To jsou Američané a ne Evropané. Z pohledu Moskvy nejsou Evropané bezpečnostně a politicky důležití, Rusové chtějí mluvit s Washingtonem," řekl.

Meister rovněž poukázal, že nové německé vládě sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze chybí jednotný politický přístup k východní Evropě a Rusku, což je vidět v otázce dokončeného plynovodu Nord Stream 2. Tímto produktovodem, proti kterému mají výhrady některé evropské země a USA, má proudit plyn mezi Ruskem a Německem po dně Baltského moře. Plynovod ještě ale v Německu nezískal potřebná povolení k provozu.

Ačkoli tímto plynovodem ještě surovina neproudí, už teď se podle Meistera Rusům vyplatil. "Rozděluje Evropskou unii a USA," řekl. Jako hlavní cíl plynovodu Meister vidí v odpojení Ukrajiny z tranzitního řetězce.

Zatímco Baerbocková souhlasí s názorem, že Nord Stream 2 hraje geopolitickou roli, kancléř Scholz hovoří jen o čistě hospodářském projektu, který by v případě konfliktu s Ruskem neměl být terčem sankcí. "To oslabuje Německo a také Evropskou unii," je přesvědčen Meister. Poznamenal, že v samotné Scholzově sociální demokracii (SPD) je postoj k Rusku rovněž nejednotný, neboť levicové křídlo strany je proti sankcím a pro dialog s Ruskem. "Dovedu si představit, že Rusko se toto pnutí v německé vládě pokusí posílit," řekl.

Takové snahy by podle Meistera byly vidět i v případě setkání Scholze s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. "Přišly by nabídky, byly by zdvořilosti," řekl k možné schůzce. Naopak Baerbocková bude podle něj spíše čelit tvrdému zacházení a kritice.

Baerbocková v nadcházejícím týdnu navštíví Ukrajinu a Rusko. "Nic z toho nebude," řekl Meister o plánovaném setkání německé ministryně zahraničí s jejím ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Schůzku tak očekává jako seznamovací a testovací.

Scholz tento týden německým poslancům řekl, že Německo usiluje obnovit jednání o mírovém řešení sporu na Donbasu, v takzvaném normandském formátu. To jsou rozhovory Ruska s Ukrajinou společně s Francií a Německem. Meister ale řekl, že Rusko tomuto formátu nepřikládá důležitost.

"Ukrajinci jsou z ruského pohledu jen vazalové USA," uvedl politolog. "Rusové rovněž nevidí Německo jako dostatečně silného partnera, aby se s ním o důležitých tématech bavili," řekl s tím, že Německo a EU definuje Moskva jako oponenty, kterým chce prodávat plyn. "A to je vše," řekl.

I když by v případě jednání Scholze s Putinem čekalo německého kancléře zdvořilé přijetí, s respektem Kremlu, jakému se těšila jeho předchůdkyně Angela Merkelová, ale prozatím podle Meistera počítat nemůže. "Merkelová byla těžká váhá zahraniční politiky." řekl politolog, podle kterého se s Putinem vzájemně respektovali. "Tento respekt si Scholz musí teprve zasloužit," poznamenal.

Putin tak podle Meistera nebude Scholze vnímat jako rovného. "Problém se Scholzem je navíc takový, že buď nic neříká, nebo nikdo neví, co tím myslí," řekl Meister s tím, že diplomaticky by se to dalo nazvat minimalistickým vyjadřováním.

Meister rovněž hovořil o složité zahraničněpolitické a bezpečnostní situaci Ukrajiny, pro kterou po anexi Krymu a konfliktu s proruskými separatisty na východě už není neutralita možností. "Potřebuje bezpečnostní záruky, nemá tak jiné východisko než usilovat o vstup do NATO," řekl. "V dohledné době ale možnost jejího vstupu do NATO nevidím," dodal.