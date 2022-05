ON-LINE 90. den války: Rusové se pokusí o obklíčení u Severodoněcka a Lysyčanska

Stručný přehled úterních událostí:

Podle štábu nelze vyloučit, že se Rusové pokusí překročit Severní Doněc východně od Severodoněcka a Lysyčanska. Pro krytí této operace nepřítel soustředil raketomety a dělostřelectvo.

Tyto síly by představovaly severní část předpokládaných "kleští" k obklíčení ukrajinských jednotek, píše server BBC News.

Na jihu Rusové zlepšili svou taktickou situaci u obce Vasylivka v Záporožské oblasti, přiznává ukrajinské velení. Vasylivka leží u trasy zásobování ukrajinských sil v Severodoněcku-Lysyčansku. Jde o jižní část předpokládaných "kleští", poznamenala BBC.

Ve stejné oblasti, jižně od Severodoněcka, Rusové podle štábu útočí na vsi Toškivka a Ustynivka. Současně se nepřítel chystá k novým pokusům o ofenzívu vedenou z Izjumu na jih, směrem k Slovjansku a Kramatorsku.

Ukrajinci nemají jinou alternativu, než bojovat a vyhrát, řekl v pravidelném nočním projevu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Nejhorší situace je podle něj v těchto dnech na Donbasu a nadcházející týdny války budou těžké. Rusové se snaží zničit co nejvíce lidských životů a infrastruktury, řekl Zelenskyj po třech měsících od začátku ruské invaze na Ukrajinu.

"Celkem od 24. února ruská armáda provedla na Ukrajinu 1474 raketových úderů, přičemž použila 2275 různých střel. Naprostá většina z nich mířila na civilní objekty. Za necelé tři měsíce došlo k více než 3000 náletů ruských letadel a vrtulníků," řekl Zelenskyj a zopakoval svůj požadavek na další dodávky zbraní od spojenců.

Příměří, které by neprovázelo stažení ruských jednotek z Ukrajiny, by vedlo k prodloužení probíhajícího konfliktu o několik let, uvedl poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak. Odložení války by dalo Rusku čas na shromáždění zdrojů a obnovení útoků na Ukrajinu s novou vervou, řekl Podoljak podle agentury Unian.

On-line přenos: