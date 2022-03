Putin sklízel ovace před plným stadionem lidí, televize ho během projevu utnula

Televize Rossija 24 po několika minutách přímý přenos Putinova projevu na moskevském stadionu Lužniki přerušila a pokračovala vysíláním záběrů vlasteneckého koncertu z tohoto stadionu, kde asi 80.000 Moskvanů slavilo výročí připojení anektovaného ukrajinského poloostrova Krym k Rusku.

"Museli jsme dostat Krym a Sevastopol z ponižujícího postavení, ve kterém byly v cizím státu," řekl Putin za jásotu publika. Rusko podle něj postupovalo správně, když se postavilo proti ukrajinskému "neonacismu a krajnímu nacionalismu".

"Právě zbavit lidi utrpení, genocidy je základní, hlavní příčinou, hnacím motorem a cílem vojenské operace, kterou jsme začali v Donbasu a na Ukrajině. Právě v tom spočívá cíl," prohlásil Putin. Zároveň pochválil ruské vojáky, jak statečně a obětavě na Ukrajině bojují.

Here's video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s