Rozhovory s EU je podle Britů možné dokončit do konce roku

Aktualizováno 17:31 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Rozhovory o podobě budoucí smlouvy o vztazích Evropské unie a Británie se stále může podařit dokončit ve stanovené lhůtě, která vyprší na konci letošního roku. Podle agentury Reuters to dnes prohlásil člen britského kabinetu Michael Gove. Londýn by podle něj měl svůj návrh dohody zveřejnit do několika týdnů.