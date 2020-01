Rusko čekají velké změny. Putin ohlásil několik reforem

Putin upozornil na problémy v demografickém vývoji, zejména pokles porodnosti v důsledku nástupu slabších ročníků. Přesvědčoval však, že státní podpora v tomto směru funguje.

Ohlásil také konkrétní opatření: nejchudší rodiny budou - a to už od 1. ledna 2020 - dostávat 5.500 rublů (asi 2000 Kč) na dítě. Od příštího roku se tato částka zvýší v průměru na 11.500 rublů (asi 4200 Kč), konkrétní částka bude záviset na regionu. Vyplácení dávek by u nejchudších rodin měly pokračovat až do dosažení sedmi let věku dítěte.

Program mateřského kapitálu, který dosud Rusky dostávají při narození druhého dítěte, se prodlouží nejméně do konce roku 2026 a od letoška jej bude jej možné dostat už při narození prvního potomka. Nyní jde částku 466.000 rublů (asi 170.000 Kč). Při narození druhého dítěte se mateřský kapitál zvýší o dalších 150.000 rublů na 616.000. Mladá rodina by tak podle šéfa státu měla mít k dispozici částku, pokrývající ve většině regionů cenu poloviny bytu - a to při narození třetího dítěte stát umoří část hypotéky.

"Dokonce ani v dobách Sovětského svazu se to nedělalo," prohlásil prezident a oznámil, že všichni žáci prvních čtyř ročníků budou ve školách dostávat teplou stravu bezplatně.

Pokud se podaří vychovat novou velkou generaci, opírající se o pevné spojení generací v rodinách, "budeme moci zaručit rozvoj Ruska jako velké a úspěšné země", zdůraznil prezident za potlesku sálu.

Na Putinovo vystoupení ve výstavním sále Manež u Kremlu bylo pozváno na 1300 hostů - členové parlamentu a vlády, soudci, gubernátoři, preláti a šéfredaktoři - a také se akreditovalo asi 900 ruských a zahraničních novinářů, vypočítal server Newsru.com.

V pořadí už šestnácté poselství ruské hlavy státu vysílaly celostátní televizní a rozhlasové stanice. Prakticky ale bylo podle ruských médií všudypřítomné: promítalo se na fasády domů v centrech měst a nákupních středisek, znělo ve veřejné dopravě, na poliklinikách, nemocnicích, úřadech, letištích, kavárnách, stadionech či kinech. A poslechnout si je bylo možné dokonce i na nejvyšší hoře Kavkazu a Ruska Elbrus, přesněji na stanici lanovky ve výši 3847 metrů nad mořem. A vlastně ještě výše, na Mezinárodní vesmírné stanici ISS, kde se zrovna nacházejí dva ruští kosmonauté, Alexandr Skvorcov a Oleg Skripočka.