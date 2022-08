Rusko denně spálí plyn za čtvrt miliardy. Škodí životnímu prostředí

— Autor: ČTK

Rusko nyní spaluje obrovské množství zemního plynu, denně odhadem za deset milionů dolarů (asi 247 milionů Kč). Ukazuje to analýza expertů, na kterou se dnes odvolává britská stanice BBC. Podle odborníků jde o plyn, který by za jiných okolností směřoval do Německa. Vědci mají obavy, že takové množství škodlivých uhlíkových emisí může urychlit tání ledovců v Arktidě.