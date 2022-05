Ruští vojáci vraždí neozbrojené civilisty. Kamera je natočila, jak jim střílí do zad

Záběry z několika kamer ukazují, jak se pětice ruských vojáků snaží vloupat do autosalonu, střílí do zamčených dveří a rozbíjejí okna. S rukama nad hlavou k nim přijde dvojice mužů, které CNN identifikovala jako majitele podniku a 68letého hlídače. Nejprve jsou prohledáni - zřejmě, zda u sebe nemají zbraně - a po krátké konverzaci se oba otočí a odcházejí pryč. Právě v tu chvíli jim však vojáci zahájí palbu do zad a oba civilisté padají k zemi.

Strážný byl ale stále naživu. Na videu je vidět, jak se snaží postavit na nohy a plahočí se zpět ke svému stanovišti. Podařilo se mu také telefonem zavolat pomoc, přivolaným členům místní domobrany se ho však již zachránit nepovedlo a on vykrvácel.

Kromě vraždy je na videu vidět, jak ruští vojáci rabují autosalon. Sundávají si neprůstřelné vesty, prohledávají zásuvky a stoly, jeden si bere čepici s bambulí a nasazuje si ji. Dva z vojáků si nalévají nápoj a zřejmě si jím připíjejí.

Událost se stala 16. března u hlavní silnice vedoucí do Kyjeva, který se ruské síly po začátku invaze na Ukrajinu snažily obklíčit. Po značných ztrátách se nakonec z okolí ukrajinského hlavního města koncem března stáhly.

CNN požádala o komentář ruské ministerstvo obrany, odpověď ale nedostala.