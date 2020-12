Šéf WFP převzal Nobelovu cenu za mír, v projevu varoval před "pandemií hladu"

"Kvůli množství válek, klimatickým změnám, rozsáhlému používání hladu jako politické a vojenské zbraně a také kvůli pandemii, která vše exponenciálně zhoršuje, je 270 milionů lidí ohroženo hladem," upozornil šéf WFP David Beasley v sídle organizace v Římě, kde mu byly Nobelova medaile a diplom předány.

"Pokud se k těmto lidem nedostane pomoc, způsobí to pandemii hladu, která zastíní dopady covidu," dodal Beasley. Zdůraznil přitom, že 30 milionů lidí je na pomoci WFP stoprocentně závislých.

We are so honored to accept the #NobelPeacePrize today. At the same time, it is my tragic duty to tell you that famine is at humanity’s doorstep.



The silver lining is that we can stop this together. Join us as we call for urgent action. pic.twitter.com/nZOSxAae7M