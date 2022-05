Školství na válkou zasažené Ukrajině: Někde se děti učí v metru

"Je to pro ně psychická podpora," říká učitel Valerij Lejko. Připomíná, že mnoho dětí ztratilo domov, rodiče některých z nich se zapojili do bojů. Žáci ve věku povinné školní docházky se účastní jeho hodin dějepisu a dějin umění ve stanici, jejíž stěny jsou polepeny dětskými kresbami. Do metra si Lejko, který je ředitelem charkovského Muzea pro děti, nosí pomůcky jako mamutí kel nalezený v Kyjevě.

Starší studentka Anna Fedorjaková sleduje online přednášky o ukrajinské literatuře, které ze sklepa ve svém domě vede profesor Mychajlo Spodarec z charkovské Karazinovy univerzity. Fedorjaková ale říká, že je problém s připojením k internetu a že "je těžké se soustředit na práci, když se za oknem ozývají výbuchy".

Podle místních úřadů zemřeli ve čtvrtek v Derhači na severozápadním předměstí Charkova při ruských útocích tři civilisté a pět utrpělo zranění. V noci na dnešek bylo podle portálu Ukrajinska pravda poškozeno místní kulturní středisko, odkud byla lidem rozdávána humanitární pomoc, její dodávky proto byly pro dnešek zrušeny. Poškozena byla také zdravotnická zařízení, píše AP. Žádné z těchto míst "nemělo nic společného s vojenskou infrastrukturou," napsal na telegramu starosta Derhači Vjačeslav Zadorenko.

Správa Luhanské oblasti dnes informovala o tom, že ruští vojáci ve čtvrtek jedenatřicetkrát útočili na obydlené oblasti, zejména v městečku Hirske. Zničili při tom desítky domů.

V obci Tavrijske v Záporožské oblasti několik desítek kilometrů na jihovýchod vedení tamní léčebny pro psychicky a tělesně hendikepované lidi stojí před rozhodnutím, kam vzhledem k blížícím se bojům nemocnici se 425 pacienty přemístit. Jde o největší zařízení svého druhu v Záporožské oblasti, píše AP. "Nemocnici je nutné okamžitě evakuovat," řekl její ředitel Oleksandr Starosvitskyj. Připomíná, že někteří pacienti jsou velmi staří nebo těžce postižení a že jejich stěhování bude náročné. Změna bude znamenat narušení jejich obvyklého režimu a stres. Uvažuje se o převozu 250 klientů do regionální psychiatrické nemocnice, další by mohli najít útočiště v bývalém sirotčinci.

Starosvitskyj upozorňuje, že odvézt pacienty do bezpečí může trvat asi dva dny v závislosti na tom, kolik bude k dispozici aut. Nedaleké městečko Orichiv je pravidelně terčem ruského ostřelování a frontová linie se táhne hned za ním. V úterý granát poprvé dopadl na pole i ve vsi Tavrijske a místním připomněl, jak blízko je válka. Mezitím zaměstnanci nemocnice a pacienti nacvičují přesun do krytu a těm, kdo nerozumí tomu, co se kolem děje, ošetřovatelé řekli, že burácení, které slyší, je bouřka.