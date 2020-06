Útok v Glasgow: Muž ubodal tři lidi, policie ho zastřelila

"Mohu potvrdit, že podezřelého muže postřelil ozbrojený policista," uvedl policejní velitel Steve Johnson. Později policie potvrdila, že pachatel zemřel.

O motivech násilného činu dosud není nic známo, Britům však okamžitě připomněl sobotní útok z jihoanglického Readingu, kde mladý Libyjec útočil nožem na lidi v parku a tři z nich zabil. Policie tento útok vyšetřuje jako teroristický čin. Ohledně dnešního incidentu ve Skotsku nicméně vyšetřovatelé veřejnost požádali, aby o pozadí útoku nespekulovala, dokud nebudou známy bližší informace.

Police say incident in Glasgow city centre is contained and there is no danger to the public. Have seen a person being stretchered away from a building. pic.twitter.com/4n0OP0NOP4