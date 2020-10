V Minsku se znovu protestuje proti Lukašenkovi, policie zatýká

V Minsku a dalších běloruských městech pokračují již 71. dnem hromadné protesty, které začaly poté, co ústřední volební komise 9. srpna ohlásila, že vítězem prezidentských voleb se opět stal dlouholetý autoritářský vůdce Lukašenko. Opozice stejně jako Evropská unie a další státy výsledek hlasování neuznaly a požadují vypsání nových voleb.

#Belarus. These people have already won.For 71 days, hundreds of thousands on the streets in dozens of cities and towns.Some 14,000 people detained in the past two months. More than 350 criminal cases. Nearly 100 political prisoners. Tear gas,stun grenades,shootings. Today again: pic.twitter.com/Tzi1T02d7O