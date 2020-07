Za smrt policisty dostali britští mladíci vysoké tresty

Mladíci, z nichž dvěma je nyní 18 let a jednomu 19 let, v srpnu loňského roku táhli za svým autem ukradenou čtyřkolku, když je zastavil policista Andrew Harper. Ten ale nevědomky stoupnul na oko ležícího tažného lana, které ho zachytilo poté, co se auto s prchajícími mladíky rozjelo. Za vozidlem byl následně vláčen více než dva kilometry a mnohačetným zraněním podlehl.

Prokuratura tvrdila, že mladíci věděli, že se policista do lana zachytil, a nepomohli mu. Obhájci se naopak snažili soud přesvědčit, že šlo o nehodu.

Trojice teenagerů čelila obžalobě z vraždy, té je ale soud zprostil a odsoudil je za zabití. Nejdelší trest dostal řidič auta, který má za mřížemi strávit 16 let. Jeho dva spolujezdci dostali tresty o tři roky nižší.